У невеликому населеному пункті України можна купити квартиру за кілька тисяч доларів. Але з цих місць до найближчого великого міста доведеться добиратися кілька годин на транспорті.

Це випливає з даних великого порталу нерухомості, передає НСН з посиланням на «Обозреватель».

У селі Красівське Дніпропетровської області за 2 тисячі доларів можна купити квартиру площею 27 квадратів. І хоча автор оголошення стверджує, що необхідно провести “косметичний ремонт”, у приміщеннях немає стель, ймовірно, його неодноразово затоплювали.

“Продам квартиру в селі Красівське. Однокімнатна з ремонтом, але потрібен косметичний ремонт, оскільки 6 років у квартирі ніхто не живе. Поруч садок, школа, магазини, майданчик. Поруч місто – 20 хв їзди. Ходить автобус 4 рази на день”, йдеться в оголошенні.

У смт Ладан на Чернігівщині за 1700 доларів можна купити квартиру площею 27 квадратів. Житло знаходиться в одноповерховому будинку і також потребує капітального ремонту.

“Однокімнатна квартира 27 квадратів в одноповерховому будинку біля лікарні, центр. Централізоване опалення. Є вода і водовідведення, є можливість зробити санвузол. Додатково є сарай з погребом і дві невеликі земельні ділянки”, йдеться в оголошенні.

На Полтавщині у селі Вороньки можна купити досить велику квартиру площею 45 квадратів. Житло коштує 2 тис доларів. У квартирі є балкон.

“Квартира в центрі села Вороньки. Чорнухинського району. Потребує ремонту”, йдеться в оголошенні.

Зазначимо, в Україні згідно з будівельними нормами мінімальна площа однокімнатної квартири має становити 30 квадратів. При цьому на ринку нерухомості можна зустріти варіанти квартир площею менше 20 квадратних метрів.

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