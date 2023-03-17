Зеленський підписав закон про компенсації за зруйноване житло

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №7198, яким забезпечується надання громадянам компенсації за зруйноване житло.

Як повідомляє НСН, про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Компенсації за зруйноване житло – хто отримає

Компенсації надаватимуть виключно за майно, пошкоджене/зруйноване з 24 лютого 2022 року.

Компенсації не будуть отримувати за житло, яке станом на 24 лютого 2022 року знаходилося на окупованій РФ території.

Також отримати компенсації не зможуть особи із санкційних списків, із судимістю за вчинення злочинів проти основ національної безпеки та їхні спадкоємці.

Компенсацію зможуть отримати громадяни України, які є:

власниками пошкоджених та (або) знищених об’єктів нерухомого майна;

особами, які здійснили інвестування та фінансування будівництва об’єктів житлового будівництва, щодо яких виконано право на виконання будівельних робіт та не прийнято в експлуатацію;

членами житлово-будівельних (житлових) кооперативів, що викупили квартиру, інше житлове приміщення кооперативу, але не оформили право власності на нього;

спадкоємцями перелічених вище осіб.

Також отримати компенсацію зможуть об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, управителі багатоквартирних будинків, житлово-будівельні (житлові) кооперативи, що здійснюють утримання відповідних будинків для відновлення пошкодженого загального майна багатоквартирного будинку.

Заявки на компенсацію потрібно буде оформляти онлайн через додаток “Дія” або в центрі надання адміністративних послуг у письмовій формі.

Розглядати питання щодо надання відшкодування буде Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації, яку буде створювати місцева влада.

Розмір компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна визначається щодо кожного отримувача компенсації та кожного знищеного об’єкта нерухомого майна окремо, виходячи з загальної площі знищеного об’єкта та вартості 1 квадратного метра площі знищеного об’єкта нерухомості (граничну суму компенсації прибрали до другого читання).

Власники знищених квартир та інших житлових приміщень одержать житловий сертифікат — документ, що підтверджує гарантії держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення (у тому числі такого, що буде споруджене в майбутньому) в обсязі визначеної грошової суми.

Власники приватних будинків будуть мати вибір — отримати житловий сертифікат на купівлю квартири чи будинку або грошову компенсацію, яку будуть перераховувати на рахунок зі спеціальним режимом використання для фінансування будівництв.

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