Якою буде ціна на гречку – аграрії розповіли про цьогорічний врожай

Чи зміниться ціна на гречку в Україні? Аграрії заявили, що збирають рекордний урожай цієї культури.

Про це розповіли у Міністерстві аграрної політики та продовольства, передає НСН.

Українські аграрії в цьому році збирають рекордний врожай гречки. Це стало можливим завдяки рекордній площі посіву культури, у порівнянні з попередніми роками та високій врожайності.

Станом на перший тиждень жовтня аграрії вже намолотили 173,8 тис. тонн гречки і це ще не кінець збору. Торік всього було зібрано близько 148 тис. тонн, розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Навесні сільгосптоваровиробники збільшили площу посіву гречки, у порівнянні з минулим роком на 20 тис. га – до 141,5 тис. га. Це найбільша площа за всі роки незалежності України, яку засівали цією культурою.

“Цього року завдяки сприятливим погодним умовам та Збройним Силам України обкіс гречки проходить швидше ніж торік. Уже зібрано врожай з 86% площ у порівнянні з 49% на аналогічну дату минулого року. Щодо врожайності, маємо теж кращі результати: поточний показник дорівнює 1,42 т/га, минулорічний з приблизно такої ж частки площ становив 1,22 т/га. Власне, саме ці фактори у сукупності дали нам можливість збирати рекордний врожай гречки”, наголосив Тарас Висоцький.

Він додав, що це сприятиме зниженню кінцевих цін на крупу, але відкидати фактор дорогої доробки, логістики, пакування теж не варто.

Лідерами з намолоту гречки є Вінниччина (23,40 тис. тонн) та Хмельниччина (22,50 тис. тонн). Минулого року на цей же період найбільше крупи було зібрано на Сумщині (15,37 тис. тонн) та Вінниччині (12,20 тис.тонн).

Нагадаємо, у довоєнному 2021-му році було посіяно 91,90 тис. га гречки. Тоді було зібрано понад 105 тис. тонн, цей показник вважався рекордним.

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