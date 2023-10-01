Чи зростуть ціни на цибулю в Україні і коли

У минулому сезоні ціни на цибулю в Україні били усі рекорди і шокували. Овоч стрімко подорожчав у декілька разів, його вартість була дорожчою за 40 гривень. Цибулю завозили навіть з Польщі, аби знизити її дефіцит. А що буде з цінами у цьому сезоні? Про це НСН розповість, посилаючись на УНІАН.

Зазначимо, минулорічне стрімке здорожчання цибулі було спричинене повномасштабною війною. Справа а тому, що до 2022 року третину української пропозиції цього овоча забезпечували південні області, а після їх окупації – задовольнити попит населення лише продукцією власного виробництва стало неможливо. Тим часом, імпортована продукція зросла в ціні, зокрема, через ускладнену логістику.

Цей овоч є доволі популярним серед українців, тому його відчутне здорожчання стало ударом для сімейних бюджетів багатьох громадян.

Минулого року були такі ціни на цибулю, що довелось урізати її споживання. Хоча, зазвичай, я кладу цибулю у більшість страв, – розповіла кореспонденту УНІАН столична мешканка Віра

Вона додала, що в цьому сезоні, аби не підв’язуватися під цінові гойдалки у супермаркетах, її родина вирішила вирощувати більше цибулі на дачі. Проте ближче до зими, коли запаси вичерпаються, доведеться знову купувати магазинний овоч.

Цьогоріч, щоб компенсувати нестачу, збільшувати посівні площі під цибулею довелося не лише домогосподарствам, але й масовим виробникам. Як результат, дефіциту цієї продукції зараз не спостерігається, і ціни на неї прийшли в норму. Проте чи збережеться ця тенденція надовго?

Найпопулярніший овоч

Попри досить стабільні ціни на цибулю та навіть її надмірну пропозицію на ринку, питання вартості золотого овоча досі лишається в центрі уваги українців.

Така зацікавленість може бути пов’язана з тим, що цибуля минулого року подорожчала в 2,5-3 рази, – розповідає член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин

Схоже на те, що українські господині користуються моментом тимчасового цінового затишшя, аби зробити запаси на зиму. Високий попит підтверджують у коментарі УНІАН представники найбільших українських торгівельних мереж.

Наразі попит на цибулю ріпчасту є стабільно високим, що характерно для осіннього періоду. Найбільший попит зазвичай спостерігається протягом серпня і вересня. Це пов’язано зі створенням запасів покупцями для споживання у зимовий період, – розповідають у мережі супермаркетів АТБ

За даними представників магазинів VARUS, серпневий попит на цибулю навіть перевищує продажі за аналогічні періоди попередніх двох років.

Серпневий рівень попиту є найвищим за весь період війни. Це пов’язано з ціновим фактором, адже минулого року ціна на цибулю була набагато вищою, – зазначила директорка департаменту мережі овочів та фруктів Катерина Нічаєва.

Зараз цибуля українська

Через те, що цього сезону територія масового вирощування цибулі поширилася на усі куточки України, потреби в її імпорті наразі немає, і найближчим часом не прогнозується.

Пропозиція колосальна, імпорт відсутній повністю. Таке постачання включається, коли ціна досягає критично високої межі, – говорить радник директора з питань агропромислового комплексу оптового ринку сільськогосподарської продукції “Шувар” Іван Стефанишин

Із такими оцінками погоджуються також українські торгівельні мережі. Вони підтверджують, що на прилавках супермаркетів сьогодні продається виключно вітчизняний продукт.

Урожаю від вітчизняних фермерів повністю достатньо для того, щоб забезпечити попит всіх наших клієнтів, – повідомляють у мережі VARUS

А отже, зважаючи на достатню пропозицію, ціни на улюблений українцями овоч поки не кусаються. За словами Стефанишина, середня ціна кілограму цибулі сьогодні становить близько 11 гривень, що удвічі нижче показника минулого року.

Аналітики зазначають, що цьогоріч ціни на популярний серед українців овоч є одними з найнижчих за останні п’ять років. І пропозиція на ринку досі зростає. Однак, ситуація може швидко змінитися.

“Відсутність матеріально-технічної бази змушує викидати на ринок врожай по низькій ціні. А вже в осінньо-зимовий період вступлять на ринок підприємства, які мають комерційні посіви і холодильники для зберігання. Поки є погода – ціни низькі. Щойно задощить і приморозить – буде автоматичний ріст”, – пояснює він.

Ціни на цибулю в Україні – прогнози

Пік цін на цибулю трапився кілька років тому в момент спалаху коронавірусу – тоді вони сягнули 56-60 гривень за кілограм. Тоді в Україні овоч продавався навіть дорожче, ніж у сусідній Польщі.

Найближчим часом українські експерти прогнозують лише незначне сезонне здорожчання цибулі на українських прилавках, яке аж ніяк не повторить попередні рекорди, включаючи минулорічні.

Ціни на цибулю не будуть змінюватись так, як минулого року. Безперечно, буде подорожчання, бо витрати на зберігання хтось змушений оплачувати. Але це не буде в три рази, як було торік, – прогнозує економічний експерт Олег Пендзин

Втім, надавати точні прогнози щодо того, якими будуть ціни вже у найближчі місяці експерти поки не наважуються. Вочевидь, на кінцеву вартість впливатиме багато факторів, серед яких, зокрема: чи сповільниться зростання цін на паливо, яке складає значну частку у структурі логістичних витрат виробників.

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