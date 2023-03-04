Цільова мобілізація є законною формою державного заходу в Україні. Насамперед до цільової мобілізації можуть залучатися громадяни, які мають необхідні професійні навички та знання для виконання певних завдань у рамках відновлювальних робіт.

НСН з посиланням на Chas News розповідає, що таке цільова мобілізація, коли її проводитимуть та як стати добровольцем вже зараз.

Що таке цільова мобілізація

Вперше поняття цільової мобілізації з’явилось у Кодексі Цивільного захисту у 2012 році. Вона може проводитися з метою ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру державного рівня та їх наслідків.

Усі заходи із цільової мобілізації та фінансово-організаційні питання вирішуються відповідно до плану, який складається за Законом про мобілізацію.

Для цього створюється окремий документ — план, який передбачає всі особливості та процедури цільової мобілізації.

За Законом № 2132-IX, який Верховна Рада ухвалила у березні 2022, цільова мобілізація може проводитися також під час воєнного стану.

У травні того ж року до Положення про єдину державну систему цивільного захисту додано пункт проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення військових дій.

Загалом до Положення про єдину державну систему цивільного захисту включено новий пункт, який визначає додаткові завдання у відновлювальний період.

Кого можуть призвати

Насамперед до ліквідації наслідків російської збройної агресії залучатимуть сили цивільного захисту, яким допомагатимуть пожежно-рятувальні, аварійно-рятувальні служби та інші підрозділи.

Якщо буде потрібно, то до відбудови країни залучать працездатне населення, стан здоров’я яких дозволяє виконувати відновлювальні роботи. Все це відбуватиметься за добровільної згодою. До слова, за цим посиланням до ліквідації наслідків війни можна долучитися вже зараз. Заповнивши форму, ви можете стати добровольцем-рятувальником з питань цивільного захисту.

Що робитимуть мобілізовані

У завдання тих, хто підпав під цільову мобілізацію входитиме ліквідація наслідків воєнних дій на територіях, які постраждали.

Також ними вживатимуться заходи щодо відновлення об’єктів критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення населення.

Окрім цього, потрібно буде визначати населенні пункти та території, які потребують проведення гуманітарного розмінування, маркувати небезпечні території.

Також передбачається залучення волонтерів та міжнародну допомогу для ліквідації воєнних дій. Зокрема, волонтерам пропонується виявляти осіб, які потребують допомоги.

Коли проводитимуть цільову мобілізацію

Проведення цільової мобілізації у відновлювальний період можливе після завершення бойових дій. Терміни, обсяг та порядок проведення визначатиме президент України.

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