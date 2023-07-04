Цієї ночі ЗСУ працювали по ворожих човнах – Гуменюк

У ніч проти 4 липня українські захисники потужно працювали по ворожих човнах. Таким чином, ЗСУ позбавили окупантів можливості пересуватися по воді.

Російські окупанти намагаються відновити свої позиції на Херсонщині, де відійшла вода. Ворог робить спроби розгорнути свої вогневі точки і посилити обстріли правого берега Дніпра.

За допомогою човнів терористи намагаються розвідувати наші дії.

Про це повідомила речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, передає НСН.

За словами Гуменюк, цієї ночі наші військові більше працювали по російських човнах.

Ми позбавили ворога можливості пересуватися по воді, зауважила вона.

Як виявилось, за допомогою човнів, відтиснутих у місцевого населення, загарбники намагаються розвідувати дії українських військових, щоб зосередити свої зусилля на тих напрямках, де їм боязко.

Окрім цього, Гуменюк наголосила, що у контрбатарейній боротьбі дуже важких напрямків немає. Треба зосереджувати вогонь там, де скупчується ворог.

Ми також застосовуємо і авіацію, і артилерію для того, щоб вражати місця скупчення техніки. Намагаємось знищити склади з боєприпасами, додала вона.

Гуменюк зазначила, що ворог на Лівобережжі продовжує ховатися за спинами мирних людей, які одночасно ще й потерпають від лиха після підриву окупантами Каховської ГЕС.

Ще новини України: Чому не варто відновлювати греблю Каховської ГЕС – аргументи гідробіолога (відео)