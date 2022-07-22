Трибунал для путіна. В Офісі президента розповіли про свої плани

Яким буде майбутній трибунал для путіна, своїми планами поділилися в Офісі президента.
Заступник глави ОП Андрій Смирнов розповів, що Україна хоче створити одноразовий міжнародний трибунал для найвищого керівництва росії, в тому числі й для диктатора владіміра путіна через акт агресії проти нашої країни.
Як зазначив Смирнов The Guardian, це може прискорити притягнення до відповідальності президента рф та його оточення, передає NNS з посиланням на zn.ua.
Він пояснив, що акт агресії проти України довести легко, тоді як на розгляд МКС справ, таких як воєнні злочини, геноцид і злочини проти людяності, підуть роки.
В свою чергу посол України з особливих доручень Антон Кориневич зазначив, що наявність обвинувального висновку й ордеру на арешт путіна чи міністра оборони рф сєргєя шойгу “буде великим кроком вперед у досягненні справедливості”.
“Звичайно, ми були б дуже раді бачити шойгу під вартою, і не тільки його, але й усіх інших хлопців, які тоді ухвалювали рішення, не тільки в 2022 році, але і в 2014 році”,додав Кориневич.
Він зазначив, що трибунал над найвищим політичним керівництвом рф можуть провести у Гаазі. На участь у його створенні вже погодилися кілька міжнародних партнерів України, проте їх кількість наразі недостатня.
“Українці будуть залучені (до трибуналу), потрібен буде український прокурор, але ми сподіваємося, що судді будуть міжнародними”,додав Кориневич.
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