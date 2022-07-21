В Офісі президента розповіли, коли станеться перелом у війні на користь України.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що важливо, аби росіяни не змогли затягнути війну проти України до зими. У себе у Телеграм-каналі він заявив, що саме до цього часу очікується перелам на користь України, передає NNS.

“Багато залежить від навчання наших воїнів. Ми переламаємо хід цієї війни. Скоро буде багато сюрпризів”, пообіцяв Єрмак.

Також він додав, що Володимир Зеленський щодня говорить “про HIMARS, гаубиці M777, системи ППО, а ще про антиросійські санкції. Його цікавить ефективність зброї, щоб робити максимум для збільшення поставок”.

Єрмак розповів, що президент робить все можливе, аби якнайшвидше звільнити окуповані території України.

За словами Єрмака, влада перебуває в постійному контакті з військовим командуванням, яке дає інформацію щодо того, що саме потрібно захисникам, аби перемогти ворога на тій чи іншій ділянці фронту.

“Ми говоримо про успішне використання на фронті нашої “Вільхи”. Там є багато чудових новин”, додав він.

Глава ОП також зазначив, що збільшення темпів постачання Україні зброї він вже обговорив з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном.

“Буду скоро знову говорити з ним про новий пакет військової допомоги США. Чекаємо ще на 4 HIARS і не тільки. Важливо зараз не дати росіянам затягнути нас з війною у зиму”, наголосив Єрмак.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на саміті лідерів Великої сімки (G7) закликав зробити великий крок до припинення війни до кінця року.

Глава Міноборони Олексій Резніков також сподівається, що вже цього року українці почнуть успішну контрнаступальну кампанію, яка призведе до змін на фронті на нашу користь.