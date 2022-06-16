Україна поверне всі землі, включаючи Крим. Буде три етапи – Резніков

Україна хоче повернути тимчасово окуповані росією території, включаючи Крим та Донбас. І в цьому допоможе зброя, передана Заходом українській армії.

Про це в інтерв’ю CNN у Брюсселі заявив міністр оборони Олексій Резніков, назвавши три етапи визволення всіх тимчасово окупованих земель, передає NNS.

“Ми збираємось звільнити всі наші території, всі, включаючи Крим”, сказав він.

Резніков зазначив, що Крим – це стратегічна мета для держави, тому що це українська територія, але зазначив, що Україна рухатиметься крок за кроком.

Першим етапом, за словами глави Міноборони, буде стабілізація ситуації на місцях, щоб запобігти подальшим втратам у протистоянні російським військам.

Другий етап, за словами Резнікова, полягає у тому, щоб відкинути російські війська на позиції, які вони займали до повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Тільки на третьому етапі, сказав він, будуть обговорення із партнерами України того, “як звільняти території, включаючи Крим”.

На питання про те, чи може спроба повернути Крим військовим шляхом ще більше спровокувати росію, яка окупувала півострів у 2014-му і вважає його “частиною рф”, Резніков сказав, що це не розглядаэться.

“Це неважливо. Тому що вони це побачать у Херсоні, побачать у Запоріжжі, побачать і в Маріуполі… Але це українські землі, і Крим також українська земля, незважаючи ні на що”, сказав він.

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