Президент США Джо Байден у середу, 15 червня, оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму $1 млрд.

Як повідомляється в заяві Білого дому, Байден провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським та повідомив, що допомога включає артилерію, системи берегового захисту, боєприпаси для артилерії та РСЗВ.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Факти.

«Я поінформував президента Зеленського про те, що Сполучені Штати надають Україні ще $1 млрд як допомогу у забезпеченні безпеки, включно із додатковими артилерійськими та береговими засобами оборони, а також боєприпасами для артилерійських та сучасних ракетних систем, які необхідні українцям для підтримки своїх оборонних операцій на Донеччині. Ми також обговорили зусилля держсекретаря Остіна сьогодні у Брюсселі щодо координації додаткової міжнародної підтримки українських збройних сил», йдеться у заяві Джо Байдена.

За його словами, також США надають додаткову гуманітарну допомогу українцям у розмірі $225 млн.

«Потрібно допомогти людям усередині України, зокрема шляхом надання безпечної питної води, критично важливих предметів медичного призначення та медичної допомоги, продуктів харчування, житла та коштів сім’ям для покупки предметів першої необхідності. Хоробрість, стійкість та рішучість українського народу продовжує надихати світ. І Сполучені Штати разом із нашими союзниками та партнерами не похитнуться у нашій прихильності до українського народу, який бореться за свою свободу», зазначив Байден.

Лідери держав обговорили також зусилля очільника Пентагону Ллойда Остіна у Брюсселі щодо координації додаткової міжнародної військової підтримки.

Зазначимо, під час виступу в Брюсселі перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий «Рамштайн-3») міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що Вашингтон і Київ «працюють у тісній взаємодії, щоб задовольнити запити України на нові можливості, особливо її потреби у дальній вогневій підтримці, бронетехніці та береговій обороні».

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