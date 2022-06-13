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США готові надати Україні зброю, яку вона просить – глава Пентагону

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У США заявили про готовність передати Україні зброю, яку зараз потребують ЗСУ.

Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами з різних країн готові повною мірою сприяти реалізації запиту української сторони щодо оснащення ЗСУ оборонним озброєнням для захисту власної землі від російської агресії.

Про це заявив у понеділок під час візиту до Таїланду міністр оборони США Ллойд Остін, з посиланням на Укрінформ передає NNS.

«США готові надати все й допомогти Україні досягти успіху»,зауважив глава Пентагону у відповідь на запитання, чи готовий Захід забезпечити запити України, зокрема, на ще одну тисячу гаубиць та 300 систем РСЗВ.

Він підкреслив, що не лише Сполучені Штати налаштовані суттєво допомогти Україні, а й багато партнерів по всьому світу.

«Ми вже надали значну кількість гаубиць і великі обсяги 155-мм боєприпасів серед багатьох інших речей. Але інші країни також надіслали 155-мм гаубиці», уточнив Остін.

Він запевнив, що США й інші країни продовжать докладати зусиль, щоб в найкоротші терміни доставити в Україну якомога більше підтримки та допомогти ЗСУ. Остін зауважив, що цього тижня Сполучені Штати втретє скличуть Контактну групу з питань оборони України (так званий «Рамштайн-3»), яка, за його словами, лише збільшує кількість своїх членів.

«Ми заслухаємо безпосередньо українських лідерів на чолі з Олексієм Резніковим та попрацюємо над тим, щоб активізувати наші спільні зусилля на виконання пріоритетних вимог України щодо оборони її власної території»,зауважив глава Пентагону.

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