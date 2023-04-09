5 /5
Based on 5 ratings
11
Україна
Тег:
Технології
11

Чому користуватися Teлеграм та Вайбер небезпечно – попередження від Буданова

Журналіст
Вайбер
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Українців застерігають від використання Tелеграм та Вайбер, оскільки до них може мати доступ Федеративна служба безпеки РФ.

Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що «ключі від Telegram у ФСБ і тільки у неї». Крім того, Viber, за його словами, є застосунком, створеним для шпигунства, причому, для цього необов’язково вести в ньому листування.

Про це повідомив український підприємець Ярослав Ажнюк у Twitter, передає НСН.

Ажнюк зазначив, що він особисто спілкувався напередодні із Будановим та міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим про ризики використання Telegram.

“За останню добу вдалося поспілкуватися про ризики Телеграму з Кирилом Будановим і Михайлом Федоровим”,написав Ажнюк.

За словами Ажнюка, він та Михайло Федоров погодились детально вивчити факти, які можуть свідчити про можливий зв’язок месенджера Telegram з Кремлем.

новини україни

Він також зазначив, що ця інформація має велике значення для громадськості. Цю тему необхідно обговорювати публічно.

Реакція керівництва Viber

Невдовзі цю заяву прокоментував Офір Еял, генеральний директор Rakuten Viber:

“Viber був створений чотирма ізраїльськими співзасновниками ще в 2012 році і не має жодного зв’язку з будь-яким урядом. Будь-яке протилежне твердження є хибним і необґрунтованим”, цитує слова гендиректора РБК-Україна.

За його словами, чати та дзвінки в Rakuten Viber за замовчуванням захищені наскрізним шифруванням з 2016 року. Тобто співробітники Viber чи треті особи не можуть перехопити та розшифрувати чати та дзвінки.

“Ми будемо раді зустрітися з українськими офіційними особами, щоб детальніше розповісти про переваги безпеки та конфіденційності Viber”, прокоментував ситуацію Офір Еял.

Також зазначається, що Rakuten Viber – міжнародна компанія, яка повністю належить японському технологічному гіганту Rakuten з 2014 року. А Генеральний директор Rakuten Хіросі Мікітані пожертвував Україні 8,7 млн доларів одразу після початку повномасштабної війни й організував відправлення 500 генераторів в Україну в грудні 2022 року.

Ще новини України: Буданов заявив, що Путін невиліковно хворий і має двійників – що сказав очільник ГУР

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×