Чому користуватися Teлеграм та Вайбер небезпечно – попередження від Буданова

Українців застерігають від використання Tелеграм та Вайбер, оскільки до них може мати доступ Федеративна служба безпеки РФ.

Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що «ключі від Telegram у ФСБ і тільки у неї». Крім того, Viber, за його словами, є застосунком, створеним для шпигунства, причому, для цього необов’язково вести в ньому листування.

Про це повідомив український підприємець Ярослав Ажнюк у Twitter, передає НСН.

Ажнюк зазначив, що він особисто спілкувався напередодні із Будановим та міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим про ризики використання Telegram.

“За останню добу вдалося поспілкуватися про ризики Телеграму з Кирилом Будановим і Михайлом Федоровим”, написав Ажнюк.

За словами Ажнюка, він та Михайло Федоров погодились детально вивчити факти, які можуть свідчити про можливий зв’язок месенджера Telegram з Кремлем.

Він також зазначив, що ця інформація має велике значення для громадськості. Цю тему необхідно обговорювати публічно.

Реакція керівництва Viber

Невдовзі цю заяву прокоментував Офір Еял, генеральний директор Rakuten Viber:

“Viber був створений чотирма ізраїльськими співзасновниками ще в 2012 році і не має жодного зв’язку з будь-яким урядом. Будь-яке протилежне твердження є хибним і необґрунтованим”, цитує слова гендиректора РБК-Україна.

За його словами, чати та дзвінки в Rakuten Viber за замовчуванням захищені наскрізним шифруванням з 2016 року. Тобто співробітники Viber чи треті особи не можуть перехопити та розшифрувати чати та дзвінки.

“Ми будемо раді зустрітися з українськими офіційними особами, щоб детальніше розповісти про переваги безпеки та конфіденційності Viber”, прокоментував ситуацію Офір Еял.

Також зазначається, що Rakuten Viber – міжнародна компанія, яка повністю належить японському технологічному гіганту Rakuten з 2014 року. А Генеральний директор Rakuten Хіросі Мікітані пожертвував Україні 8,7 млн доларів одразу після початку повномасштабної війни й організував відправлення 500 генераторів в Україну в грудні 2022 року.

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