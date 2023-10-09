Суд закрив справу «Роттердам+». Через цю формулу споживачі електроенергії переплатили мільярди гривень

9 жовтня вищий антикорупційний суд закрив справу «Роттердам+» через закінчення строку досудового розслідування.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає НСН.

Прокурор САП не погоджується з таким рішення суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції.

Справу, відому як «Роттердам+», зареєстрували в Єдиному реєстрі досудових розслідувань ще 24 березня 2017 року.

У березні 2023-го прокурори САП за результатами розслідування НАБУ скерували до суду обвинувальний акт щодо 6 людей, причетних до запровадження так званої формули «Роттердам+». Це перший епізод цієї справи.

За оцінкою слідства, формула призвела до понад 19,3 млрд гривень збитків споживачам електроенергії протягом 2016-2017 років. Прокурор також заявляв цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої державі.

Дії всіх обвинувачених кваліфікували за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем. Представникам приватних компаній інкримінували пособництво.

Що таке «Роттердам+»

Це формула, яка визначала вартість електроенергії, яку виробляли теплоелектростанції, пояснює Громадське. Її застосовували у 2016-2019 роках.

Для виробництва електрики ТЕС потрібно спалювати вугілля. Відповідно до формули «Роттердам+», вартість цього вугілля для ТЕС залежала від ціни на вугілля на європейському ринку, а саме в порту міста Роттердам, що в Нідерландах.

До цієї ціни додавали вартість транспортування вугілля з Роттердама, хоча левову частку вугілля ТЕС купували не в Нідерландах, а в Україні, росії або з окупованих територій (як російське вугілля). Тому насправді ціна вугілля була нижчою і ТЕС отримували надприбутки.

Найбільше від цього вигравала компанія ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова, яка є монополістом на ринку і має найбільше ТЕС у країні. Натомість платили за це українці та українські підприємства, які мали високі тарифи на електроенергію.

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