Колекціонери в Україні готові дорого платити за старі 5 копійок. Проте, йдеться не про всі монети.

Більшість із них нічого не варті, а цінними вважаються три різновиди 1992 року випуску, за які можна виручити до 6000 грн. Про це НСН стало відому з матеріалу на сайті «Обозреватель».

Йдеться про різновиди 1.1ААк, 1.1АВм та 2БАм, пояснюють фахівці спеціалізованого порталу “Монети-ягідки”.

Щоб розрізняти цінні монети, потрібно вміти читати коди різновидів, але попередньо розпізнати цінний екземпляр можна просто за виглядом.

5 коп. 1992 р. різновиди 1.1ААк

Такі монети продають на аукціонах за 4000-6000 грн. Це найцінніший різновид п’яти копійок 92-го. Її особливостями є:

середній зуб тризубця з потовщенням у верхній частині;

одиниця у даті з хвостиком;

гроно ягід №2 у формі прямокутного трикутника;

гурт (ребро) з великою насічкою.

Велика насічка з’явилася біля монети через помилку на монетному дворі. Саме тому екземпляр дуже рідкісний – зафіксовано лише п’ять продажів таких монет на аукціонах.

5 коп. 1992 р. різновиди 2БАм

За такі монети колекціонери готові сплачувати до 3000 грн. Особливості різновиду 2БАм:

середній зуб тризубця гострий та вузький;

одиниця у дати без хвостика;

гроно №2 у формі тупокутного трикутника;

гурт (ребро) з дрібною насічкою.

5 коп. 1992 р. різновиди 1АВм

Монету продають значно дешевше – за ціною до 50 грн. Проте, це все одно в 500 разів вище від номіналу. Особливості монети такі:

середній зуб тризубця з потовщенням у верхній частині;

одиниця у даті з хвостиком;

ягоди витягнутої форми;

ягоди між вінком і кантом у гронах № 4, 5, 6 віддалені від канта;

гурт (ребро) з дрібною насічкою.

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