Колекціонери в Україні готові дорого платити за старі 5 копійок. Проте, йдеться не про всі монети.
Більшість із них нічого не варті, а цінними вважаються три різновиди 1992 року випуску, за які можна виручити до 6000 грн. Про це НСН стало відому з матеріалу на сайті «Обозреватель».
Йдеться про різновиди 1.1ААк, 1.1АВм та 2БАм, пояснюють фахівці спеціалізованого порталу “Монети-ягідки”.
Щоб розрізняти цінні монети, потрібно вміти читати коди різновидів, але попередньо розпізнати цінний екземпляр можна просто за виглядом.
5 коп. 1992 р. різновиди 1.1ААк
Такі монети продають на аукціонах за 4000-6000 грн. Це найцінніший різновид п’яти копійок 92-го. Її особливостями є:
- середній зуб тризубця з потовщенням у верхній частині;
- одиниця у даті з хвостиком;
- гроно ягід №2 у формі прямокутного трикутника;
- гурт (ребро) з великою насічкою.
Велика насічка з’явилася біля монети через помилку на монетному дворі. Саме тому екземпляр дуже рідкісний – зафіксовано лише п’ять продажів таких монет на аукціонах.
5 коп. 1992 р. різновиди 2БАм
За такі монети колекціонери готові сплачувати до 3000 грн. Особливості різновиду 2БАм:
- середній зуб тризубця гострий та вузький;
- одиниця у дати без хвостика;
- гроно №2 у формі тупокутного трикутника;
- гурт (ребро) з дрібною насічкою.
5 коп. 1992 р. різновиди 1АВм
Монету продають значно дешевше – за ціною до 50 грн. Проте, це все одно в 500 разів вище від номіналу. Особливості монети такі:
- середній зуб тризубця з потовщенням у верхній частині;
- одиниця у даті з хвостиком;
- ягоди витягнутої форми;
- ягоди між вінком і кантом у гронах № 4, 5, 6 віддалені від канта;
- гурт (ребро) з дрібною насічкою.
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