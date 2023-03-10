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ВійнаМаріуполь
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Стали відомі деталі таємних перемовин про деблокаду “Азовсталі”

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таємних перемовин

Українська та російська сторони провели ряд таємних перемовин, аби звільнити військових і цивільних, які були в облозі на “Азовсталі” в Маріуполі навесні 2022 року.

Про це пише CNN, передає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Так, видання зазначає, що одним з посередників перемовин став депутат Верховної ради Олександр Ковальов. За його словами, до цього Україна провела 11 невдалих спроб врятувати “азовців”, і ніхто не вірив, що на територію заводу взагалі можна потрапити.

Аби змінити ситуацію, Ковальов зв’язався з колишнім агентом СБУ Валентином Крижановським, який перейшов на бік Росії у 2014 році. Той, своєю чергою, допоміг організувати переговорний процес з Кремлем.

Ініціативу Ковальова також підтримав керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов. Аби полегшити проходження через блокпости та зв’язатися з командирами “Азову”, Буданов надав Ковальову секретні паролі та зашифровані пристрої зв’язку.

Перший етап переговорів відбувся в Маріуполі 27 квітня. Тоді Ковальов з Крижановським зустрілись з генерал-лейтенантом 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу Росії Андрієм Сичовим, який керував штурмом міста. Сторони весь день просиділи “посеред дороги за невеликим столом”, згадує Ковальов.

Стали відомі деталі таємних перемовин про деблокаду "Азовсталі"

Олександр Ковальов (ліворуч) підчас зустрічі з російським генерал-лейтенантом Андрієм Сичовим (посередині) та Валентином Крижановським (праворуч) на безлюдній дорозі в Маріуполі, 27 квітня 2022 р. (фото: cnn.com)

Нардеп повернувся до Маріуполя 9 травня. Після цього, за його словами, переговори значно пришвидшились з обох сторін.

“Ми зробили все, щоб дві сторони зійшлися, подивилися одна одній в очі. Російська сторона пообіцяла, що буде цивілізований вихід наших воїнів”, розповів він.

В ході переговорів до процесу приєднався перший заступник глави ГУР Дмитро Усов. У відповідь росіяни також розширили свою делегацію: до її складу увійшли генерал-лейтенант Володимир Алексєєв і генерал-майор Олександр Зорін.

В результаті третього раунду перемовин Україна та Росія домовились про припинення вогню з обох сторін, здачу “Азовсталі” та “цивілізовані умови для наших військовополонених і обміну”. За словами Ковальова, росіяни виконали свою частину обіцянок, після чого розпочався вихід “азовців” з комбінату.

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