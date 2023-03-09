Стало відомо, звідки росія запускала «Кинджали» 9 березня і чому так довго була тривога

Стало відомо, звідки росія запускала Кинджали 9 березня. Інформацію оприлюднив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону «Єдині новини». Також він розповів, чому так довго була тривога і як вдалося знешкодити керовані авіаційні ракети, передає НСН.

За словами Ігната, під час запуску ракет «Кинджал» війська РФ не використовували територію Білорусі.

Атака “Кинджалами” здійснювалася з Рязанської області РФ. З Білорусі не зафіксовано, – зазначив Ігнат

Він нагадав, що це найрідкісніший тип ракет, які є на озброєнні РФ. Речник звернув увагу, що агресор вперше за час повномасштабної війни використав одразу шість «Кинджалів».

Це ракети, які є найрідкіснішими в Росії. Їх мало, на жаль росіяни ще, мабуть, можуть їх виготовляти. Але такі ракети не виготовляються дуже швидко. Згідно з останньою інформацією, в них ще було до пів сотні таких ракет…Швидкісна, високоточна зброя, тут без варіантів, – розповів Ігнат, закликавши українців не ігнорувати повітряну тривогу, коли злітають МіГ-31 – винищувачі-носії Кинджалів

Він також прокоментував інформацію про нейтралізацію восьми російських керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59. Як повідомляв головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, вони не досягли своєї цілі “внаслідок організованої протидії”.

За словами Ігната, ці ракети летіли з південного напрямку: окупанти запустили їх з літаків Су-35 по південних областях України.

Передусім цими ракетами ворог намагається вразити наші засоби протиповітряної оборони. Є певні моменти протидії. Один із них – вимикати станцію Протирадіолокаційна ракета Х-31П летить на сигнал, який задає українська радіолокаційна станція. Таким чином, якщо вимкнути її своєчасно – це називається “протидія”… Ракета після цього просто самоліквідовується або влучає не туди, куди цілила, – наголосив Ігнат

Він пояснив, що повітряна тривога в Україні цього разу тривала майже сім годин з огляду на загрози та повітряні цілі: окрім ракет, ворог застосував іранські дрони-камікадзе Shahed (Шахед).

Як зазначив Ігнат, ці безпілотники рухаються зі швидкістю близько 150 км/год та здатні літати по заданому маршруту по колу, щоб розосередити увагу ППО.

Якщо у дрона є запас пального, то поки його не знищать, доти буде в областях повітряна тривога, – заявив речник Повітряних Сил

Він додав, що агресор використав свій потужний стратегічний запас ракет восени та взимку. До сьогоднішньої атаки була інформація про знищення ЗСУ 650 дронів-камікадзе і 650 російських крилатих ракет.

Як відомо, під час масованої атаки вночі 9 березня РФ випустила по Україні 81 ракету різного базування та вісім ударних безпілотників Shahed-136/131. Вісім керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей завдяки діям ЗСУ.

Масована атака 9 березня: звідки росія запускала Кинджали та інші ракети

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