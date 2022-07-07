Ситуація на фронті може змінитися вже цієї осені. Однак для цього українським силам необхідно отримати необхідну кількість зброї від партнерів.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак, передає NNS.

“Ми маємо часові рубежі на рівні серпня. Якщо в серпні ми отримали б необхідне озброєння та техніку, то восени можна було говорити про можливу зміну ситуації на фронті”, каже експерт.

Він зазначив, Україна має певні позиційні досягнення: це і звільнення острова Зміїний, і певне просування на Херсонщині, але, як підкреслив експерт, тієї зброї, яку надають партнери, абсолютно недостатньо.

“Лише минулого тижня американська сторона підтвердила, що нарешті нам будуть надавати системи ППО. Але цих систем NASAMS дуже невелика кількість. Невелика кількість і реактивних систем залпового вогню HIMARS, їх одиниці – чотири плюс ще чотири від США, та плюс три – від Британії. Три від Німеччини Берлін погодився передати, але знову призупинив через дивні аргументи, зокрема відсутність таблиць для стрільби”, розповідає Бадрак.

Тобто, експерт вказує на те, що одиниці сучасної потужної зброї можуть забезпечити лише вдалі контрнаступальні епізоди, але не змінити хід війни.

“Звісно, що навіть поява такої потужної зброї не може гарантувати відразу перелом у війні. Тому, що дуже важко пробивати потім оборону – те, що зараз допущено внаслідок повільних дій Заходу. Щоби вибити ворога з окупованих територій, тепер уже Україні треба щонайменше шестикратна перевага, або ж використання потужного високоточного озброєння по місцях перебування особового складу ворога та місць скупчення техніки тощо”, пояснює експерт.

Він також звертає увагу, для України дуже важливо мати зброю, яка буде на покоління мати перевагу над російською.

“Мова насамперед іде про потужні ударні безпілотники. Це значна кількість дронів-кілерів, наприклад, більш нова версія Switchblade 600, яка має от-от надійти Україні. Також важливо отримувати ударні гелікоптери і особливо – літаки. Якщо Україна не зможе домінувати в небі, то казати про потужний наступ буде передчасно”, підсумував Бадрак.

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