Москва втретє змінила тактику по Україні, тепер у них інша ціль – військовий експерт

Росія втретє змінила тактику по Україні: якщо на початку “спецоперації” російські окупанти рухалися по всіх напрямках, розпорошуючи сили, далі робили ставку на масовість, коли у бій кидали абсолютно всіх, то тепер план інший.

Тепер ворог має на меті почергове захоплення областей України з подальшим “приєднанням” їх до РФ.

На наступному етапі, коли Збройні сили України підуть у контрнаступ, щоб звільнити окуповані території, росіян переконають, що українці зазіхають на “ісконно російські землі” й під цим приводом оголосять загальну мобілізацію.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю виданню “Обозреватель” висловив військовий експерт Ігор Козій, передає NNS.

– У Кремлі заявили, що “спецоперація” в Україні йде за планом, але цей план трохи скоригований. Звісно, жодної конкретики. Як думаєте, в чому полягає ця корекція?

– Все дуже просто, якщо я правильно розумію Москву. По суті сьогодні йде війна ресурсів. Зрозуміло, що ресурсів у РФ більше, ніж в України. Але із самого початку ми вирішили виграти цю війну за рахунок модернізації та сучасних озброєнь. Це наш план.

На першому етапі війни цей план спрацював. До речі, великою мірою завдяки дуже гарній погоді. Погода була не лютнева. Вона була ближче до квітневої, коли фактично земля була волога, а не мерзла. Через це ворог був вимушений скупчуватись навколо доріг, його легше було знищувати навіть такими примітивними засобами зброї, як коктейлі Молотова.

Ключовим у цьому питанні став закон про створення територіальної оборони і дійсно високий моральний дух українських людей і готовність боронити свою державу. На початковому етапі ворог переоцінив себе і недооцінив нас.

Але зараз відбувається інший процес. Тепер вони коригують. Зараз ґрунт сухий. Вони можуть рухатись не тільки дорогами, але й степами, полями, чим завгодно.

На наступному етапі противник робив ставку на масове застосування сил та п’ятої колони. Не треба забувати про здачу Криму, про Чонгар, і за цим усім стоять конкретні прізвища. Це абсолютно не означає, що в цьому винна влада Зеленського. В цьому винна система СБУ та військова розвідка, які були не здатні протистояти цим викликам.

Не забувайте про здачу всіх активів оборонної промисловості, які опублікували у відкритому доступі за два дні до війни. Не забувайте про знищення Національного інституту інформатизації та моделювання економіки, який фактично єдиний інститут, який досліджує і дає рекомендації щодо моделі воєнної економіки. Його знищили за два роки до відкритої агресії Росії.

Зараз ворог розуміє, що масовим шляхом, коли на фронт кидається усе, що є, також не можна йти. Тепер вони будуть намагатися робити дуже просту річ: взяли Крим – записали в конституцію, візьмуть Донецьку та Луганську області – запишуть у конституцію.

Навіщо? Якщо ми почнемо повертати ці землі назад, виникне привід для загальної мобілізації в Росії. Тому що Україна “напала на ісконно російські землі”. Ми начебто забираємо своє, а вони кричать, що ми порушили їхню конституцію. Вони будуть робити це область за областю. Наступна за планом – Харківська область, потім вихід на річку Дніпро в районі Запоріжжя і міста Дніпра.

На третьому етапі вони фактично створюють привід для того, щоб показати світу, що вони готові застосовувати тактичну чи оперативно-тактичну ядерну зброю через те, що Україна “нападає” на “їхні” землі.

– Як думаєте, чи скоригував ворог мапу захоплення України? Адже на початку він планував захопити всю країну.

– Він і тепер прагне захопити всю Україну, принаймні за цього політичного керівництва, але він трохи скоригував плани оперативного застосування військ. Стратегія залишилася та сама.

Замість того, щоб йти по всіх фронтах, як вони йшли на початку, тепер вони йдуть точково, область за областю, вони не розпорошують свої засоби. Вони хочуть, щоб у них з’явились легітимні підстави для проведення на території РФ загальної мобілізації.

– Звісно, російська пропаганда може пояснити громадянам будь-яке рішення Кремля. Якщо дійсно в РФ буде оголошено загальну мобілізацію, наскільки це погіршить ситуацію на фронті для нас?

– Ми сьогодні кажемо про понад 30 тисяч вбитими, ще 60-70 тисяч пораненими. А тепер уявіть, що таке загальна мобілізація. На сьогодні чисельність збройних сил РФ становить понад 500 тисяч. І я не рахую військові формування, які належать до інших міністерств.

За досвідом війни, чисельність військової організації держави становить 10% від загальної чисельності населення. У них 147 млн. Дай боже, щоб добра частина розбіглася. Наприклад, з 10 млн розбіглося 5 млн. Уявімо, що зібрали 3 млн. Як думаєте, легко нам буде без сучасної зброї протистояти 3 млн навіть непідготовлених солдатів?

– Без сучасної зброї буде дуже важко. Але ж у нас є сучасна зброя.

– Усі про це говорять? Чи тільки політики? Я не чув, щоб таке казав Залужний. Залужний і Генштаб кажуть одне: не вистачає зброї, дайте сучасну зброю. А те, що говорять політики… Вони легко оперують діями в майбутньому, мабуть, для того, щоб прикрити свою неспроможність оперувати діями в теперішньому часі. Вони маніпулюють майбутнім.

– Якщо тактика ворога – захоплювати по черзі області України й записувати їх у свою конституцію, то фактично мирні переговори йому ні до чого?

– Переговори потрібні для того, щоб створити ілюзію. Нібито ми йдемо на переговори. Наприклад, була створена ілюзія того, що війська повинні відпочити. Ордени, медалі, нагороди, нехай відпочивають тощо. Путін заявив це публічно.

Для чого це зроблено? Щоб насамперед заспокоїти свого російського обивателя. Мами подумали: слава богу, наші діти приїдуть, відмовляться від контрактів. Але ніхто нікого із зони бойових дій випускати не буде, ні в яку відпустку вони не поїдуть. Але ілюзію створено. Такий самий посил пішов і на Україну. Ми думаємо, що російські війська пішли на відпочинок.

– Отже, з огляду на те, що ви сказали, можна зробити висновок, що не варто очікувати, що війна закінчиться найближчими місяцями. Тому що у Кремля стоїть чітка ціль, резерви в РФ є. У крайньому випадку там оголосять загальну мобілізацію.

– Про це навіть не я сказав. Про це сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Він сказав, що війна закінчиться в кінці наступного року. В цих висновках він помиляється рівно настільки, наскільки часу потрібно, щоб захопити всю Україну область за областю.

– Чи можемо ми завершити інтерв’ю на позитивній ноті?

– Ну, давайте скажемо так: Шмигаль пообіцяв перевести Збройні сили України на сучасне озброєння до кінця вересня поточного року за рахунок виробничих можливостей підприємств України.

У Білорусі – 200 тисяч партизанів: опозиціонер розповів про настрої у країні