Україна отримає сучасні системи протиповітряної оборони NASAMS. Ці ППО нам потрібні, але вони точкові.

Про це повідомив в інтерв’ю “Обозреватель” ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко, передає NNS.

Він наголосив, що у цих систем радіус дії – 20 км за висотою та 40 км за дальністю. І це покращеними ракетами.

“Це сучасні американсько-норвезькі ППО. Президент Зеленський просив їх ще у березні. У плані протиповітряної оборони нам дали дві чайні ложки сучасної техніки. Ми дуже раді цій обставині. Якщо темпи будуть такими самими, щоб випити всю чашку, це завершиться до кінця наступного року”, зазначив він.

Ігор Романенко додав, що системами NASAMS треба прикривати Київ – центр ухвалення рішень. Ще одну батарею, на думку військового, потрібно використовувати в іншому місці, закриваючи “діри”.

“В умовах бойових дій ці системи ППО ще не перевірялися, але попередньо вони можуть працювати по балістичних та крилатих ракетах, зокрема по “Іскандерах”, додав Романенко.

На його думку, війна в Україні може затягнутися щонайменше до весни 2023 року. Якщо допомога Заходу буде достатньою, на той час українській армії вдасться повністю звільнити всі окуповані території, включно з Кримом і Донбасом.

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