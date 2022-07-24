Скільки ще HIMARS отримає Україна від союзників

Стало відомо, скільки ще HIMARS західні союзники передадуть Україні.

Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, командою Офісу президента та Уряду, Голова Комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США Адам Сміт назвав кількість HIMARS та MLRS, які передадуть Україні США та союзники.

Мова йде про 25-30 одиниць та велику кількість боєприпасів до них.

Про це повідомив Адам Сміт повідомив в інтерв’ю “Радіо свобода“.

Голова Комітету наголосив, що буде поєднання HIMARS і кількох систем MLRS із Великої Британії та інших.

“Ми намагатимемось надати так багато, як зможемо. Але 50 чи 60 установок буде складно зібрати і надати, втім, ми хочемо досягти цифри у 25 чи 30 і надати якомога більше артилерії і ракет для цих систем”, сказав Сміт.

Як наголосив голова ОП Андрій Єрмак у Telegram, саме логістика доставки ракет для РСЗВ зараз є ключовим питанням.

“Мене тут добре зрозуміють військові. Ця логістика є і буде системною для забезпечення стабільної та ефективної роботи РСЗВ на різних ділянках”, йдеться у повідомленні.

Раніше Андрій Єрмак зазначив, що Україна потребує більше зброї, щоб завершити війну до зими, інакше потім вона буде більш важкою. Також важливо, щоб допомога Україні від міжнародних партнерів надходила вчасно.

Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, для оборони України зараз необхідно 50 установок HIMARS та ракетних систем M270, а для наступу – 100 таких систем.

Наразі в Україну вже доставлено 12 далекобійних артилерійських систем HIMARS американського виробництва та певну кількість MLRS M270. У новому пакеті військової допомоги Україні США анонсували постачання ще чотирьох установок HIMARS.

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