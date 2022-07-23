Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейському Союзу потрібна нова стратегія щодо війни в Україні, оскільки санкції проти москви не спрацювали, а Україна не переможе у війні. У Міністерстві закордонних справ відповіли на цю заяву.

Про це Орбан заявив під час свого виступу в Румунії, як цитує Reuters. Відповідь МЗС надійшла від речника відомства Олега Ніколенка, передає NNS з посиланням на Громадське.

«Необхідна нова стратегія, яка зосередитися на мирних переговорах і складанні хорошої мирної пропозиції… замість перемоги у війні», заявив Орбан.

Він сказав, що західна стратегія щодо України будується на чотирьох китах: Україна може виграти війну з росією за допомогою зброї НАТО, санкції послаблять росію і дестабілізують її лідерство, санкції нашкодять росії більше, ніж Європі, і світ вишикується в чергу на підтримку Європи.

Ця стратегія, як переконує Орбан, «зазнала невдачі». Він пояснює це тим, що уряди в Європі падають «як доміно», ціни на енергоносії різко зросли, а отже, зараз необхідна нова стратегія.

Він додав, що таким чином Україна ніколи не переможе у війні «просто тому, що російська армія має асиметричну перевагу».

Орбан також визнав, що для мирних переговорів між hосією та Україною «немає жодних шансів».

«Оскільки hосія хоче гарантій безпеки, цю війну можна закінчити лише мирними переговорами між Росією та Америкою», вважає він.

Що відповіли в МЗС на заяви Орбана

В МЗС зауважили, що санкції ефективні — вони суттєво зменшили здатність російської воєнної машини вести війну проти України. А надання Україні зброї, як наголошує Ніколенко, рятує життя українців.

«Якби санкції і зброя були неефективними — у кремлі не залучали би шалені ресурси задля їхньої дискредитації, не намагалися би їх зупинити», зазначив він.

Також він наголошує, що Європа опинилася в економічній кризі не через санкції, а через гібридну війну росії: рф завдає ударів по Україні крилатими ракетами, а по Європі — захмарними цінами на газ. Усе це елементи одного російського плану, який має на меті підірвати мир та добробут в європейських країнах.

«Без миру та стабільності в Україні не буде миру та стабільності ні в Угорщині, ні в Європі загалом. Стратегія Європи має базуватися на спільних рішучих діях та єдності, які допоможуть зупинити війну та притягнути росію до відповідальності за її злочини», додав представник МЗС України.

Що було раніше

Міністр закордонних справ росії сергій лавров 21 липня на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто заявив, що Будапешт проявив зацікавленість у додатковій закупівлі російського газу і це прохання буде «негайно розглянуте».

Країни ЄС активно намагаються позбутися залежності від російських енергоносіїв, зокрема, через війну рф проти України і пов’язані з цим санкції. При цьому жоден пакет санкцій ЄС не передбачає ембарго на російський газ.

Угорщина неодноразово заявляла, що санкції енергетичного характеру проти рф не повинні шкодити інтересам країни та її народу. Із квітня поточного року жоден політик ЄС не відвідував кремль, очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто – був єдиним.