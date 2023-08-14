Шахрайка виманювала гроші у родичів військовополонених – отримала 150 тисяч і зникла

Поліція викрила 35-річну киянку, яка виманювала гроші у родичів військовополонених, обіцявши визволити їхніх близьких з полону.

Про це НСН інформує з посиланням на МВС України.

Шахрайка представлялася співробітницею Міноборони України, яка займається обміном полонених.

Розповсюдивши інформацію серед знайомих, до неї звернулися родичі захисника у полоні, яким киянка пообіцяла допомогти. Та не задарма. Свої послуги шахрайка оцінила у 150 тисяч гривень. Отримавши гроші, зловмисниця зникла й перестала виходити на зв’язок із потерпілими, йдеться у повідомленні.

Правоохоронці знайшли зловмисницю. У неї вдома провели обшуки та вилучили докази причетності до вчинення шахрайських дій — телефон, паспорти громадян України та їх медична документація.

Слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство.

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