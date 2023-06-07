Сергій Ребров став головним тренером збірної України з футболу – 10 фактів про нього

Сергій Ребров офіційно став головним тренером збірної України з футболу, передає НСН.

Як пише ТСН, офіційна презентація, а також пресконференція нового керманича національної команди відбулася 7 червня у конференц-залі столичного Будинку футболу.

Наприкінці травня Ребров оголосив про відхід з “Аль-Айна”. Він працював з еміратським клубом від літа 2021 року. Минулого сезону під його керівництвом команда виграла чемпіонат і здобула Кубок ліги ОАЕ, а нинішню кампанію завершила на другому місці в місцевій першості.

Раніше Ребров очолював київське “Динамо”, “Аль-Ахлі” із Саудівської Аравії та угорський “Ференцварош”.

Національна команда України розпочне свій збір 8 червня в Бремені, де 12 червня проведе спаринг із Німеччиною.

Після цього “синьо-жовті” в рамках відбору на континентальну першість зіграють з Північною Македонією (16 червня) та Мальтою (19 червня) в Скоп’є та словацькій Трнаві відповідно.

Сергій Ребров – головний тренер. 10 цікавих фактів про нього

Ребров — легенда Динамо, але починав кар’єру в Шахтарі

Як розповідає НВ, Ребров народився в Горлівці (Донецька область), де й розпочав свою футбольну кар’єру. Сергій вдало проявив себе в юнацьких командах Шахтаря, а дебютував у першій команді в останньому чемпіонаті СРСР — провів сім ігор, у яких забив два голи. У другому сезоні Ребров увійшов до трійки найкращих бомбардирів, забивши 10 голів у чемпіонаті за 18 ігор. Після успішного сезону стався його перехід у Динамо Київ.

Один із перших в Англії

Ребров успішно виступав у чемпіонаті України разом з Андрієм Шевченком. Шевченка 1999 року забрав собі Мілан, а Сергій опинився на Туманному Альбіоні наступного року. Нападник перебрався в Тоттенгем за 11 мільйонів фунтів — він став третім українцем, який виступав в Англії (до цього Олександр Євтушок і Олег Лужний).

Вдалий дебют, але в списку найгірших

У дебютній грі за лондонський клуб Ребров відзначився голом, а за весь сезон провів 36 ігор, у яких забив 12 голів. Переломним моментом стало звільнення головного тренера Джорджа Грема, якого замінили на Гленна Годдла. З новим наставником у Сергія не склалося спілкування — були оренди у Фенербахче і Вест Гем. У результаті британські видання занесли перехід українця до Тоттенгема до списку найгірших: у 2007 році Ребров увійшов до ТОП-50 найгірших футболістів, що грали в Англії, за версією The Times; 2009 року Daily Mail розмістив Сергія на 10 місці в списку найгірших виступів нападників в англійських клубах.

Клуб Реброва

Український нападник завжди славився своїми навичками результативності. Він повернувся в київське Динамо, де показав свої здібності. Він став першим футболістом, який забив 100 голів у чемпіонаті України (всього на його рахунку 123 голи). Саме на честь Реброва і був створений «Клуб Реброва», куди входять гравці, які забили 100 голів і більше в рамках УПЛ.

Досвід у Казані

На початку 2008 року Ребров уклав контракт із російським клубом — Рубін. Казанці викупили українського гравця достроково, щоб той мав можливість виступати за їхню команду з весни, а не з літа, коли закінчувався контракт. У складі Рубіна він провів 33 матчі, в яких забив п’ять голів і виконав одну гольову передачу.

Чемпіон з Динамо

У 2009 році Реброва призначали на посаду асистента тренера другого складу команди. Йому знадобилося кілька років, щоб стати головним тренером команди першої команди. У 2014 році Динамо виграло чемпіонат під керівництвом Сергія, який на той момент виконував лише обов’язки головного тренера. Після перемоги він офіційно очолив команду.

Саудівська Аравія — поштовх до вершини

Ребров уперше опинився в Саудівській Аравії 2017 року, коли очолив Аль-Ахлі. За підсумком національного чемпіонату команда посіла друге місце, але керівництво звільнило тренера. Другий приїзд на Близький Схід виявився успішнішим — Ребров працював в Аль-Айні з ОАЕ (з 2021 року), з яким виграв чемпіонат і Кубок країни.

Уперше за 25 років

Ребров показував свою тренерську майстерність і за межами України. У сезоні-2020/21 йому вдалося вивести Ференцварош у груповий етап Ліги чемпіонів, що сталося вперше за 25 років. Там команда зіграла з Ювентусом, Барселоною та київським Динамо. У підсумку посіли останнє місце в квартеті.

Сімейне життя

Ребров був двічі одружений. Перша кохана — Людмила, яка зараз живе в Лондоні зі спільним сином. Пара розлучилася після резонансної ДТП — Людмила була винуватицею аварії, в якій загинула вагітна жінка, але дівчина проходила як свідок. Друга дружина Сергія — Анна. Пара виховує двох дітей.

Незвичне хобі

Ребров зізнавався, що є любителем радіоспорту. У 2003 році він став чемпіоном світу, а також чемпіоном Європи-2005. За словами футболіста, таке хобі перейшло йому від батька.

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