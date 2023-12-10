Спецпризначенці СБУ нищать окупантів дронами-камікадзе. Відео зі знищенням російських військових 10 грудня опублікувала пресслужба СБУ.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Службу безпеки України.

За два тижні оператори ударних дронів з СБУ знищили майже 500 російських окупантів

Спецпризначенці СБУ допомогли росіянам «параскінуть мазгамі». Цього разу в адвент-календарі гарних новин Служби безпеки України на грудень – ювелірна робота операторів ударних дронів Центру спецоперацій «А», йдеться у повідомленні.

Спецпризначенці СБУ нищать окупантів дронами-камікадзе. Відео

Нагадаємо, в планах уряду до кінця 2023 року вийти на виробництво десятків тисяч дронів на місяць, а виробництво снарядів вже перевищує показники минулого року. Також Кабінет міністрів спростив імпорт сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин безпілотників.

В проекті державного бюджету на 2024 рік було передбачено майже 1,7 трлн грн на фінансування сектору безпеки та оборони. З цієї суми близько 56 млрд грн – на оборонні виробництва та ще понад 48 млрд грн – на поповнення і розширення “Армії дронів”.

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