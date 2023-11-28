Росія виділить на війну майже третину бюджету – такого не було з часів СРСР

Росія виділить на війну в Україні майже третину загального бюджету. Це вперше з часів радянського союзу.

Путін підписав відповідний закон про федеральний бюджет на 2024-26 роки, передає НСН з посиланням на Moscow Times.

Росія виділить на війну майже третину бюджету

Згідно з документом, який 15 листопада ухвалила держдума рф, а через тиждень затвердила рада федерації, наступного року російська влада вперше з радянських часів має намір направити майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.

За рік за статтею «національна оборона» бюджет витратить 10,775 трлн рублів – на 70% більше, ніж у 2023-му (6,8 трлн), у 2,3 рази більше, ніж у 2022-му (4,7 трлн), та втричі вищі за показники довоєнного 2021 року (3,5 трлн).

Загальна частка військових витрат у бюджеті досягне 29,5% й складе 36,66 трильйона рублів.

Для порівняння: до бюджету поточного року спочатку закладали лише 19% видатків на оборону (5 трлн рублів з 26,1 трлн); у перший рік повномасштабної війни в Україні ця частка становила 17% (4,7 трлн. рублів з 27,8 трлн.).

Також на 163 мільярдів рублів збільшили видатки за статтею «національна безпека», куди враховані бюджети МВС, росгвардії, спецслужб та системи ФСВП, на 2024 рік. Таким чином він становитиме 3,3 трильйона рублів. Тож сумарно на утримання армії та оборонно-промислового комплексу сумарно виділять 40% від усього бюджету.

Що буде з іншими витратами

Через те, що видатки на «національну безпеку» зросли, уряду доведеться скоротити фінансування в інших галузях. Наприклад:

підтримка економіки – зменшиться з 4,12 до 3,88 трильйона рублів;

освіта та медицина – по 1,6 трильйона рублів (їх заморозять, але через інфляцію вони знизяться);

проєкт «Охорона здоров’я» – з 321,3 до 289,9 мільярда рублів, тобто на 10%.

Натомість видатки на державні ЗМІ залишаться на рівні 121,3 мільярда рублів (раніше 122 мільярди). А от фінансування за статтею «культура та кінематографія» збільшать на 11% до 234 мільярди рублів.

Зазначимо, так само третину бюджету на оборону витрачав СРСР у свої останні роки. Так, у бюджеті на 1990 рік на «військові цілі» було закладено 71 млрд рублів із 241,3 млрд, або 29,4% від загального бюджету.

Читайте ще: Війна увійшла у стадію війни на виснаження – на яких завданнях вирішили сконцентруватися у кремлі