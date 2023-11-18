Чому прогнози звільнити Крим до літа 2023 року не справдились – Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів в інтерв’ю 24 Каналу, чому українські воїни поки не звільнили тимчасово окупований Крим, і що на це вплинуло. Передає НСН.

Чому прогнози звільнити Крим до літа 2023 року не справдились

“Будемо відвертими. Коли ми говоримо про терміни звільнення, то сьогодні дехто може сказати: “Ви ж казали, що ми влітку 2023 року зайдемо до Криму”. Але на підставі чого про це говорили? На підставі математичного аналізу – скільки та якої зброї потрібно; скільки й коли ця зброя надходитиме; скільки, коли і як будуть працювати санкції проти Росії; скільки та як Росія витратить грошей”, – пояснив Подоляк.

Нині навіть попри численні санкцій велика кількість глобальних компаній продовжує працювати на споживчому ринку Росії. Це дає можливість країні-агресорці через податки отримувати чималі прибутки для бюджету.

Наприклад, 2023 року Росія витратить на війну близько 10,2 трильйона рублів, а вже 2024 році – понад 14,6 трильйона рублів. Тому, каже Подоляк, потрібно зробити так, щоб у Росії було значно менше ресурсів.

“Якщо ми домовилися про певні інструменти ведення бойових дій, то ці інструменти мають бути у нас через 7 – 10 днів, скільки потрібно для логістики, і аж ніяк не через 90 – 120 днів”, – наголосив Подоляк.

Він пояснив — якщо довго затягувати із передачею зброї, росіяни дізнаються що і в якій кількості Україна матиме. Тоді окупанти почнуть готуватися до стратегічної оборони – окопуватися.

Тому, за словами Подоляка, терміни звільнення тієї чи іншої території залежать винятково від деяких речей:

гроші в Росії – ресурси в України;

зброя в Росії – зброя в України;

терміни, коли зброя у достатній кількості буде використовуватися Україною чи Росією.

Головне – подивитися, як Росія воює на окупованих територіях і швидко внести відповідні корективи у тактику проведення бойових дій. Наприклад, якщо бронетехніка продемонструвала, що не є ключовим елементом на етапі прориву оборони, то Україні потрібна інша зброя – дрони, далекобійні ракети, системи РЕБ, авіація. Лише тоді можна прогнозувати терміни звільнення Криму та інших окупованих територій, зауважив радник керівника ОП.

“Але повернемось до головного. У нас є фінал “не зайти в Крим”, який би чітко говорив, що Україна матиме історичну перспективу? Є хоч один фінал, де ми залишили за Росією частку окупованих територій? У Росії не відбулись відповідні політичні й управлінські зміни. Росія продовжує 14,6 трильйона рублів витрачати безпосередньо на війну. Це тільки прямі видатки, а є ще опосередковані. Є в нас хоч один шанс зберегтися в історичному розрізі 10 чи 15 років?”, – сказав Михайло Подоляк.

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