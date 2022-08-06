Розвідка Великої Британії вказала, де на півдні будуть найзапекліші бої

Розвідка Великої Британії повідомила про те, на яких напрямках ймовірні найбільш запеклі бої.

Про це NNS дізнався з повідомлення 24 каналу.

Війна росії проти України продовжує набирати обертів, починається її нова фаза.

Битва за Південь

У звіті розвідки дружньої нам країни вказують, що війна вже от-от увійде в нову фазу.

Фахівці вважають, що найважчі бої перемістяться на лінію фронту довжиною приблизно 350 кілометрів. Ця лінія тягнеться на південний захід від Запоріжжя до Херсона, паралельно річці Дніпро.

При цьому, розвідники зауважили, що українські сили все частіше зосереджують свої цілі на мостах, складах боєприпасів і залізничному сполученні в південних областях нашої держави.

Що відбувається на південному полі битви зараз

Херсонський активіст Володимир Молчанов розповідав, що росіяни отримали наказ бути готовими до наступу на Півдні. Наші військові казали, що окупанти почали розміщувати кадирівців на Херсонщині, щоб вони не дозволяли російським солдатам відступати. Також росіяни створюють ударне угруповання, щоб завадити нашому контрнаступу.

Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов також казав, що окупанти стягують на Південь свої війська. Мовиться про частину резервів з важливого для них Ізюмського напрямку, а також “славнозвісну” 35 армію. Вже до 90% десантно-штурмових військ росії перебувають на Півдні України.

Ці дані підтверджував і радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, командуванню ворога мають докласти про готовність до наступу орієнтовно 6 – 8 серпня. Наразі окупанти стягують сили на цей напрямок.

Арестович розповів про задум наступу окупантів на півдні – на які міста планують йти