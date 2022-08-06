Арестович розповів про задум наступу окупантів на півдні – на які міста планують йти

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що задум наступу окупантів на півдні.

За словами Арестовича, російські батальйонно-тактичні групи концентруються на виході з Криму, щоб наступати на південному фронті.

Про це радник керівника ОП сказав у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним, передає NNS.

“Російська війська концентруються на виході з Криму, там вони мають невелику кількість БТГ (батальйонно-тактичні групи – ред.), які можуть піти як на Мелітополь, так і На Херсон. Подивимося, де вони будуть підсилюватися”, сказав Арестович.

Радник голови Офісу президента зазначив, на Херсонському напрямку російські окупанти завершують формування наступального угруповання. За словами Арестовича, загарбники можуть спробувати йти на Кривий Ріг та Миколаїв.

“На Херсонському напрямку вони завершують формування наступального угруповання. Їхня задача – це Кривий Ріг. Можливо, Миколаїв. Є ще одне угруповання, її завдання – як мінімум зупинити наше просування в районі траси Миколаїв-Херсон, де ми досить близько підійшли. Це Посад-Покровськ, а це їх дуже хвилює, бо звідси вже видніється Херсон. Там вони планують тримати оборону. Крім того, їх дуже хвилюють наші плацдарми, розташовані біля берега р. Інгулець. Вони хочуть це окупувати. Загалом вони збираються боротися. На правій сторіні сконцентровано десь 15 БТГ, на лівій – 4-6 БТГ, є ще одне угруповання південніше. Загалом на театрі бойових дій – біля 30 БТГ”, розповів Арестович.

Кривий Ріг, Запоріжжя та Миколаїв – можливі напрямки атаки росіян