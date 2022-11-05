Мешканцям прифронтових громад і ВПО роздадуть продуктові набори. Як можна отримати.

Кабінет Міністрів змінив правила роздачі продуктових наборів. Їх отримує і розподіляє місцева влада, а роздавати можна переселенцям та мешканцям прифронтових територій.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду, передає NNS.

За новими правилами продукти можуть одержати і ті переселенці, які отримують допомогу від держави чи міжнародних організацій.

Кабінет Міністрів під час засідання 4 листопада ухвалив рішення, що дозволить прискорити процедуру.

Зокрема, бізнесу, який вироблятиме на прифронтовій території хлібобулочні вироби, компенсують вартість продуктів.

“Це також дозволить пріоритетно видавати продуктові набори тим тимчасово переміщеним особам, які мають право на допомогу від держави та міжнародних організацій”, пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд також виділив із резервного фонду понад 34 млн грн компенсації державним та комунальним установам за безоплатне розміщення переселенців. Як зазначив Денис Шмігаль, це дозволить їм розрахуватися за комунальні послуги і надалі приймати переселенців.

“Наразі по всій Україні понад 2 тис. закладів відчинили свої двері для 150 тис. внутрішньо переміщених осіб. З початку повномасштабної війни держава компенсувала їм понад 459 млн грн витрат на оплату комунальних послуг”, зазначив Шмигаль.

Як і де отримати безкоштовні продуктові набори пенсіонерам та ВПО