Як і де отримати безкоштовні продуктові набори пенсіонерам та ВПО

Тепер для того, аби отримати безкоштовні продуктові набори, не потрібно готувати багато документів – порядок видачі продуктів у Києві спростили.

Через російські удари по обʼєктах інфраструктури стався збій в роботі обладнання соцслужб. Видачу продуктових наборів пенсіонерам та ВПО в Києві мали відновити з 31 жовтня, передає NNS з посиланням на 1+1.

Безкоштовні продуктові набори роздають пенсіонерам, які мешкають у столиці, а також внутрішньо переміщеним особам. Про це повідомили у Гуманітарному штабі Києва. Передбачено максимальне спрощення процедури оформлення допомоги – і не потрібно збирати додаткові довідки.

Хто може отримати безкоштовні продуктові набори

Продуктові набори доступні громадянам:

які досягли 65-річного віку,

які мають інвалідність,

а також особам, які перебувають на обліку у територіальних центрах соцобслуговування

внутрішньо переміщеним особам

Які документи потрібно мати, щоб отримати продуктовий набір

При собі необхідно мати

паспорт

пенсійне посвідчення або документ, що засвідчує статус ВПО

ідентифікаційний код.

Де подати заявку на отримання безплатних продуктів

Українці, які розраховують на допомогу, можуть подати заявку до ЦНАПу чи управління соцзахисту населення, після чого прийти до пункту видачі продуктів, розташованого в їхньому районі Києва.

Для отримання продуктового набору потрібно оформити заявку:

у районних центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП),

чи в управлінні соціального захисту населення (УСЗН).

Де отримати безкоштовний продуктовий набір

Голосіївський район

вул. Ломоносова, 5, І корпус

вул. Васильківська, 27, І корпус

вул. Льва Толстого, 25/2

вул. Маричанська, 5

вул. Ломоносова, 19/11

Дарницький район

Харківське шосе, 176-Г

вул. Архітектора Вербицького, 9-І

Деснянський район

вул. Закревського, 87-Д

вул. Беретті, 18

вул. Сержа Лифаря, 8

Дніпровський район

вул. Остафія Дашкевича, 7-А

Оболонський район

просп. Оболонський, 16-А

вул. Озерна, 18-А

Подільський район

вул. Ярославська, 31-Б

вул. Копилівська, 17/19

вул. Братська, 15/9

вул. І. Виговського, 10-В

вул. Галицька, 13

вул. Мостицька, 14

вул. Гамаліївська, 32

Святошинський район

вул. Гната Юри, 14-Б

вул. Жмеринська, 22-А

вул. Чорнобильська, 9

просп. Леся Курбаса, 18-Г

Солом’янський район

вул. Преображенська, 20/6

Шевченківський район

вул. Богдана Гаврилишина, 11-А

Печерський район