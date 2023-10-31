Російській співачці Чичеріній загрожує довічне ув’язнення

СБУ повідомила про підозру російській співачці Чичеріній. Вона погрожувала українцям сибірськими концтаборами.

Служба безпеки заочно повідомила Чичеріній про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Про це інформує пресцентр СБУ, передає НСН.

За даними слідства, напередодні 2023 року Чичеріна опублікувала на власному Ютуб-каналі відеозвернення, де закликала військових Сил оборони здаватися у рашистський полон. Крім того, у своєму виступі Чичеріна погрожувала українським захисникам ув’язненням до російських концтаборів у Сибіру. Потім це відео було підхоплено пропагандистами центральних інформресурсів кремля, а також поширено на Телеграм-каналах терористичних організацій “л/днр”, йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що після теракту в Оленівці росіянка приїхала до тимчасово окупованого селища і дала там концерт, під час якого закликала місцевих жителів вступати до лав російських загарбників.

Таку агітацію вона супроводжувала гаслами, в яких виправдовувала тимчасову окупацію частини України. Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь рф, повідомляють в СБУ.

Служба безпеки заочно повідомила Чичеріній про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; незаконне перетинання державного кордону України; пропаганда війни; виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників.

В СБУ нагадують, що в березні 2022 року росіянка незаконно прибула до тимчасово окупованого Енергодара і зняла прапор із будівлі місцевої мерії, тоді її злочинні дії були кваліфковані за двома статтями: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; наруга над державними символами.

Чичеріній загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, кілька років тому Чичеріна отримала “паспорт днр”. А у травні 2017 року вона отримала “паспорт” сепаратистів “лнр”. Фейковий “документ” їй вручав так званий голова “мвс лнр” Ігор Корнет.

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