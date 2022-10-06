Троє російських військових добровільно здалися в полон ЗСУ і продали свою бойову машину піхоти.

Як передає NNS, про це у своєму Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, поширивши відео цього процесу.

Відео також було опубліковане в Telegram-каналі «Николаевский Ванёк». На ньому зафіксовано момент приїзду окупантів на БМП до місця здачі у полон, про яке, вочевидь, домовились попередньо. Для ідентифікації росіяни відзначили свою бронемашину імпровізованим білим прапором, прив’язавши до ствола шматок білої тканини. Після цього троє росіян вийшли та добровільно здалися ЗСУ.

Під відео, яке у своєму офіційному каналі поширив голова Миколаївської ОВА, написано: «Ми купили БМП-2. Подробиці завтра».

Більше деталей Віталій Кім опублікував у своєму особистому каналі, написавши:

«Окупанти почали здаватися в полон разом із технікою на Херсонському напрямку. Російські військові, беріть приклад. Як правильно здатися в полон ЗСУ – дивіться тут».

Нагадаємо, перший подібний випадок трапився ще в березні, коли російський солдат добровільно здав свій танк ЗСУ за обіцяну винагороду у 10 тисяч доларів.

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