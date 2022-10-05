На Херсонщині ЗСУ звільнили ще 8 населених пунктів. В оперативному командуванні “Південь” офіційно підтвердили цю інформацію, передає NNS.

“За результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції зі визволення територій Херсонщини з-під окупації, нашими підрозділами звільнено, закріплено і відновлено державний прапор України в 8 населених пунктах Бериславського району”, йдеться у повідомленні.

Так, йдеться про Любимівку, Хрещенівку, Золоту Балку, Біляївку, Українку, Велику Олександрівку, Малу Олександрівку та Давидів Брід.

Раніше в регіональному управлінні Сил територіальної оборони “Схід” повідомляли, що бійці Криворізької окремої бригади територіальної оборони звільнили населені пункти Архангельське, Старосілля, Велику Олександрівку.

Путін прагне утримати окуповані Херсонську і Запорізьку області більше ніж Луганщину – ISW