Путін прагне утримати окуповані Херсонську і Запорізьку області більше ніж Луганщину – ISW

Ймовірно путін більше зацікавлений у тому, аби утримати окуповані Херсонську і Запорізьку області, а не укріпити позиції росіян на Луганщині.

Як передає NNS, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На це вказують дані, що зс рф продовжують укріплювати свої позиції у Херсонській та Запорізькій областях, попри нещодавній обвал лінії фронту у Лимані.

“Рішення не укріплювати вразливі лінії фронту у Куп’янську чи Лимані майже напевно було рішенням путіна, а не військового командування. Імовірно, путін набагато більше переймається утриманням стратегічних територій Херсонської і Запорізької областей, ніж Луганської області”, вказують аналітики.

Водночас Путін виділяє ресурси, яких у нього обмежена кількість через військові провали, на невдалі спроби штурму вже деокупованих населених пунктів. Так, 1 жовтня, згідно з даними Генштабу, росіяни спробували атакувати Козачу Лопань, що у 5 км від російсько-українського кордону.

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