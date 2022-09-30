Війна в Україні, день 219: росіяни, які потрапили в оточення під Лиманом “перегруповуються” і дають драпака, кидаючи техніку.

Українські захисники взяли в оточення росіян в районі Лимана на Донеччині. Розуміючи близький кінець, ЗС рф почали втікати з позицій.

Як передає NNS, відео, як драпають росіяни, виклали в Мережі українські захисники.

На кадрах видно, як російські війська ушкварили з позицій і втікають кущами та лісами в бік окупованої території Донеччини. Вони біжать голіруч, покидавши техніку.

“Друга армія світу” біжить. Намагаються прорватися із котла. Велике тактичне перегрупування почалося”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), українські військові прорвали оборону росіян під Ставками і перерізали дорогу Торське-Дробишеве – останній шлях постачання та відходу ворога на захід від Лиману.

ВСУ також відрізали доступ росії до дороги Сватово-Лиман – основної лінії зв’язку, що підтримує її угруповання в самому Лимані.

В ISW вказали, що підрозділи БАРС-13 і 752-го мотострілецького полку 20-ї загальновійськової армії рф, які були в районі Дробишевого та Лимані, опинилися у “надзвичайно складній” ситуації.