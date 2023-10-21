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Російські ракети, випущені по Півдню, не досягли цілей – в ОК “Південь” розповіли деталі

Журналіст
Російські ракети, випущені по Півдню, не досягли цілей
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Три російські ракети, випущені напередодні ввечері по Півдню, не досягли своїх цілей, вони здетонували у повітрі.

Про це повідомляє НСН із посиланням на пресцентр оперативного командування “Південь“.

Протягом минулої доби росіяни здійснили пуски крилатих ракет тактичною авіацією з акваторії Чорного моря.

Як зазначається, 3 ракети невизначеного типу, спрямовані напередодні ввечері на Миколаївщину, Херсонщину та Одещину не досягли цілей, здетонувавши в повітрі.

“Пізніше крилатою ракетою Х-59 ворог наніс удар по передмістю Кривого Рога. Внаслідок влучання по території дачного кооператива загинула 1 та поранено ще 1 цивільну особу, пошкоджено 3 будинки. Одночасно із пуском КАБів по прифронтових територіях літаки тактичної авіації випустили ракети Х-59 по Миколаївщині та Херсонщині. Удари припали на відкриті території, люди не постраждали”, йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що вночі ворог також завдав комбінованого удару крилатими ракетами “Іскандер-К” та БпЛА типу “Shahed-131/136” по Кривому Рогу. На промисловому підприємстві є руйнування будівель. Сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Минулося без загиблих та постраждалих.

Протягом доби обліковано 10 ворожих авіаційних ударів із застосуванням 30 керованих авіабомб по населених пунктах правобережної Херсонщини – Берислав, Ольгівка, Микільське, Тягинка, Миколаївка.

Внаслідок ударів загинула 1 цивільна особа, зруйновано 1 будинок, пошкоджено півтора десятка будинків.

Раніше ми писали, що під час обстрілу України вночі 21 жовтня окупанти використали нову тактику.

Ще новини України: «Кинджали» над Чорним морем – в британський розвідці прокоментували заяву путіна

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