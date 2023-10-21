«Кинджали» над Чорним морем – в британський розвідці прокоментували заяву путіна

Заяву путіна про «Кинджали» над Чорним морем можна розцінювати як спробу показати військову міць рф, вважають у британській розвідці.

Розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії розцінює заяву президента рф владіміра путіна про патрулювання Чорного моря носіями ніперзвукових ракет “Кинджал” як спробу показати російську військову міць.

Про це йдеться в суботньому огляді розвідки, передає НСН з посиланням на “Європейську правду”.

Як нагадує британська розвідка, путін під час візиту до Китаю 18 жовтня оголосив, що росія почне патрулювання винищувачів у східній частині Чорного моря з використанням літаків МіГ-31І, озброєних балістичними ракетами повітряного базування Х-47М2 “Кинджал”.

Тоді російський президент посилався на посилення морської присутності США у східному Середземномор’ї за рахунок суден із системами озброєнь з оголошеною дальністю дії до 2000 кілометрів.

“Ця заява відповідає типовій російській риториці, спрямованій на внутрішню аудиторію, яка називає Захід агресором, а дії росії представляє як необхідні для захисту держави”, зазначається в огляді.

Британська розвідка вказує, що путін окремо підкреслив наявність у МіГ-31 “Кинджалів” та їхніх декларованих можливостей.

Це “майже напевно” було зроблено як “стратегічне послання”, аби показати, що росія й далі може виробляти та експлуатувати нову зброю попри війну проти України.

Водночас “Кинджали” ще фактично перебувають на стадії експлуатаційних випробувань, а їхня ефективність в Україні досі була низькою.

“На папері він (“Кинджал”. – Ред.) залишається дуже потужним, здатним досягти гіперзвукових швидкостей і уникати сучасних систем протиповітряної оборони, хоча майже напевно потребує значного вдосконалення в тому, як росія використовує його для реалізації цього потенціалу”, підсумовує британська розвідка.

У Повітряних силах України раніше говорили, що погрози путіна про патрулювання МіГ-31К у Чорному морі можуть бути спрямовані на посилення напруги, але кардинально нічого не змінюють для Сил оборони України.

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