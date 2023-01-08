Росія готується завдати нового масованого удару по Україні – розвідка

Росія може вже найближчим часом завдати нового масованого удару по території України, вважають у ГУР Міноборони.

Як заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю Corriere della Sera, Росія, незважаючи на дефіцит ракет, може завдати удару після того, як температура максимально знизиться, щоб залишити українців без світла і тепла, передає НСН.

При цьому він підкреслив, що росіяни збрехали про “різдвяне перемир’я” і розвідка фіксує підготовку РФ до нових ударів.

Ми добре знаємо, які в них перемир’я, так було в 2014 р. Вони нічого не значать. Це просто пропаганда. Путін тільки намагається перевірити реакцію українців і міжнародної спільноти. І вони готують нові бомбардування, у нас є інформація про це, сказав розвідник.

Росія готується завдати нового масованого удару по Україні

Водночас, Скібіцький зазначив, що в Росії закінчуються високоточні та балістичні ракети.

Перед Новим роком у нальотах росіяни застосували всього 20 ракет. У жовтні вони випускали по 70-80. Зараз вони також використовують суміш ракет, які запускають з повітря і моря, а також безпілотники. Ми також знаємо, що у них залишилося тільки 90 “Іскандерів”. У них проблеми з виробництвом цієї зброї. І вони також знизили частоту бомбардувань, додав представник ГУР.

Розвідник попередив, що зниження температур може стати своєрідним сигналом для загарбників і приводом для нової атаки України:

Вони намагатимуться вдарити по нашій енергетичній інфраструктурі. Очікується зниження температури сьогодні та завтра. І вони намагаються залишити без світла населення всієї України особливо в ці моменти, коли холодніше.

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