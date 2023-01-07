Міністр оборони Олексій Резніков оприлюднив нові дані про кількість ракет, яка залишились у росії станом на 3 січня 2023 року.

Відповідну інфографіку він опублікував на своїй сторінці у Twitter, передає НСН.

Згідно з нею, до повномасштабного вторгнення рф мала 900 балістичних ракет типу «Іскандер», 500 крилатих ракет морського базування «Калібр» та 444 ракети повітряного базування Х-101, а також Х-555. Крім того, росія продовжувала виробництво ракетного озброєння, починаючи з лютого.

Наразі, за даними Резнікова, у російських військ залишилося 144 ракети типу «Іскандер». А «Калібрів» росіяни мають наразі лише 59 — це 9% від тієї кількості, яка була станом на 24 лютого, з урахуванням тих 150 одиниць, які рф виготовила протягом повномасштабної війни. Також в окупантів залишилося 118 ракет Х-101/Х-555.

Так, у росіян нині лишилося тільки 19% стратегічних високоточних ракет, ідеться в інфографіці.

А тактичного ракетного озброєння (3М-55 «Онікс», С-300, Х-29/31/35/58/59) у росії є ще 7310 одиниць, тобто 78% від тієї кількості, яка була на початку повномасштабної війни проти України, та з урахуванням виготовлених після лютого ракет.

Також міністр оборони України вказує, що в росії близький до вичерпання арсенал іранських дронів типу Shahed, їх залишилось лише 12%. рф мала 750 одиниць таких безпілотників, а нині — 90.

«Формула безпеки: ракетна міць “другої армії світу” обернено пропорційна суворості дотримання санкцій, помноженої на потужність української протиповітряної оборони», написав Резніков у Twitter.

Скільки “Калібрів” та ракет Х-101 виготовляє рф за місяць – дані розвідки