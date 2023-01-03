Російська ракета знищила льодову арену, де тренувався восьмиразовий чемпіон України з хокею (фото, відео)

Російська ракета знищила льодову арену «Альтаїо» у Дружківці, де базувався восьмиразовий чемпіон України з хокею «Донбас». У країні-агресорці, як завжди, пояснили удар тим, що у приміщенні знаходилися українські військовослужбовці, а точніше, в даному випадку «іноземні найманці”. ННС розповість все, що відомо про подію на цей момент.

У ніч проти 3 січня російські війська завдали двох ракетних ударів по місту Дружківці на Донеччині. Одна з ракет потрапила до льодової арени «Альтаїр», де базується хокейний клуб «Донбас».

— Саме цей майданчик став домом для хокейного клубу «Донбас» із 2014 року. На базі дружківської арени працювала найчисленніша в Україні дитячо-юнацька спортивна школа з хокею та фігурного катання. Арена приймала чемпіонати України, міжнародні змагання, культурно-масові заходи, була найулюбленішим місцем відпочинку городян та гостей Дружківки. Це вже третій дім, який втратив донецький клуб через російських окупантів – Палац спорту «Дружба» у Донецьку, Mariupol Ice Center, а тепер «Альтаїр», повідомляється на сайті клубу.

На опублікованому фото видно, що на домашньому майданчику хокейного клубу “Донбас” спалахнула сильна пожежа після вибуху.

Російська ракета знищила льодову арену – що там знаходилося

Журналісти “Радіо Свобода” з’ясували, що останнім часом льодова арена “Альтаїр” у Дружківці працювала як гуманітарний склад. На фото видно пляшки з водою.

Також на кадрах видно прапор України.

Російські військкори стверджують, що окупанти нібито влучили у “військовий об’єкт ЗСУ”, що знаходився у квадраті Дружківки. У льодовій арені, за їхніми даними, був особовий склад української армії.

У Міноборони Росії заявили, що в районі залізничної станції Дружківка завдали ракетного та авіаційного ударів по скупченню військової техніки і знищили дві американські пускові установки реактивних систем залпового вогню HIMARS і чотири чеські бойові машини реактивних систем залпового вогню Vampire. За даними РФ, загинули до 120 «іноземних найманців».

Усередині зруйнованої будівлі знаходиться велика кількість матраців, але без спальників, що може свідчити про відсутність людей під час удару, пишуть пабліки.

За деякими відео та фотокадрами наслідків вибуху можна зробити висновок, що в приміщенні на момент атаки військових не було. Слідів крові та фрагментів тіл також не видно.

У віддаленій від лінії фронту Дружківці було пошкоджено будівлі Малої академії наук, автовокзал, церкву, житловий будинок і господарські споруди. Двоє людей зазнали поранень, доповнив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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