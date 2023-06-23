Росія атакувала військовий аеродром на Хмельниччині крилатими ракетами – що відомо

Уночі 23 червня російська окупаційна армія атакувала військовий аеродром у Хмельницькій області крилатими ракетами з Каспійського моря.

Всього російські загарбники випустили 13 крилатих ракет Х-101/Х-555.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Росія атакувала військовий аеродром на Хмельниччині крилатими ракетами

Зазначається, що пуски ракет здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.

“Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині”, йдеться у повідомленні.

Крім того, захисники неба знищили розвідувальний БпЛА не встановленого типу.

Нагадуємо, після вчорашнього удару по Чонгарському мосту російські воєнкори заявили, що однією з пріоритетних цілей для Росії має стати знищення українських Су-24, які після модернізації є носіями Storm Shadow.

Минулої ночі, 22 червня, РФ завдала ракетного та авіаційного удару по території України. Ворог застосував 3 аеробалістичні ракети Х-47 “Кинджал”, 3 крилаті ракети Х-22 та 4 дрони-камікадзе “Shahed-136/131”.

Силами та засобами протиповітряної оборони 3 дрони-камікадзе було знищено. Також РФ завдала 49 авіаційних ударів, здійснивши близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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