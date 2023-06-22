Після російського теракту на греблі Каховської ГЕС в районі Запоріжжя сушею можна дістатися до середини Дніпра.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає НСН.

«Після руйнування Каховської ГЕС вода в Запоріжжі впала в середньому на два метри», ідеться в повідомленні.

Йдеться про так званий нижній б’єф – ту частину Дніпра, яка нижче від греблі ДніпроГЕС: звідси вода безпосередньо потрапляла у Каховське водосховище.

«Колись повноводні затоки вздовж узбережжя фактично повністю спорожніли. Під сонцем гниють водорості та мертві мідії, навколо сморід. Катери і кораблі, пришвартовані біля причалів — стоять у піску. Сушею можна дістатися тієї частини Дніпра, яка до руйнування греблі була серединою річки», повідомляють ЗМІ.

Відео Радіо Свобода

Відео Радіо Свобода

Відео Радіо Свобода

Відео Радіо Свобода

Відео Радіо Свобода

Війська РФ підірвали Каховську ГЕС у ніч на 6 червня. Вони контролювали станцію понад рік. Міста і села нижче по Дніпру затопило повністю або частково.

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