Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росія може здати Донбас, бо їй потрібен Енергодар через Запорізьку АЕС.

Як передає NNS про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю 24 каналу.

Михайло Подоляк вважає, що росія не зможе довго тримати Донецьку область.

“Бо захищати, наприклад, Донецьку область вони можуть лише певний час, поки там воюють усі зеки, яких вони набрали в колоніях. Це єдиний напрямок – Бахмутський напрямок, де ці зеки воюють. І за ними стоять загороджувальні загони. Класика. Російська класика… Ось зараз ми бачимо вже 42 чи 43 роки. А вони навіть зброю туди 40-х років підтягують”, зазначив він.

На думку радника голови ОП, росія може здати Донбас.

“Знаєте, я вам скажу парадоксальну річ. На мій погляд, усе, що я бачу сьогодні щодо розвитку війни, – росії байдуже до Донецької та Луганської області. Вони їм не потрібні. Вони готові віддати їх”, сказав Подоляк.

Він зазначив, що путіну потрібна частина Запорізької області, а саме Енергодар, де знаходиться ЗАЕС.

“Вони хочуть тільки забрати лише маленький клаптик під назвою частина Запорізької області, де знаходиться місто Енергодар, для того, щоб вкрасти у нас Запорізьку атомну електростанцію. Це єдине їхнє бажання, яке на сьогоднішній день залишилося”, вважає Подоляк.

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