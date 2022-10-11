В Енергоатомі розповіли, чи реально заживити ЗАЕС від російської мережі

Чи реально заживити ЗАЕС від російської мережі, як про це пишуть російськи пропагандисти. Відповідь дали в Енергоатомі, передає NNS.

В компанії зазначили, що в російських інформаційних агентствах окупантська адміністрація хизується постачанням на ЗАЕС російської електроенергії для забезпечення власних потреб станції. Цю інформацію, на жаль, цитують і поширюють деякі українські ЗМІ.

В Енергоатомі підкреслили, що Інформація про постачання на Запорізьку АЕС російського струму – черговий фейк рашистської пропаганди.