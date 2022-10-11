В Енергоатомі розповіли, чи реально заживити ЗАЕС від російської мережі

Чи реально заживити ЗАЕС від російської мережі, як про це пишуть російськи пропагандисти. Відповідь дали в Енергоатомі, передає NNS.
В компанії зазначили, що в російських інформаційних агентствах окупантська адміністрація хизується постачанням на ЗАЕС російської електроенергії для забезпечення власних потреб станції. Цю інформацію, на жаль, цитують і поширюють деякі українські ЗМІ.
В Енергоатомі підкреслили, що Інформація про постачання на Запорізьку АЕС російського струму – черговий фейк рашистської пропаганди.
“Енергоатом офіційно спростовує цю брехню і повідомляє, що Запорізька атомна електростанція отримує електроенергію для забезпечення власних потреб з української енергосистеми через відновлену українськими ж фахівцями лінію зв‘язку 750кВ ЗАЕС – Дніпровська.
Також інформуємо, що інших шляхів заживити ЗАЕС, окрім як із вітчизняної енергосистеми, на сьогодні не існує”,йдеться в повідомленні.