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В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки – на Миколаївщині горить Андріївській ліс (фото, відео)

Журналіст
В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки на Миколаївщині горить Андріївській ліс
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В Україні 21-24 серпня оголосили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У Миколаївській області 21 серпня загорілось Андріївське лісове урочище.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Укргідрометцентр та МВС України.

Станом на 15:00 орієнтовна площа горіння становить 20 га. До ліквідації від ДСНС наразі задіяно 85 вогнеборців, 14 одиниць техніки.

В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки на Миколаївщині горить Андріївській ліс 4

В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки на Миколаївщині горить Андріївській ліс 2

В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки на Миколаївщині горить Андріївській ліс 1

Також до гасіння пожежі задіяні лісники. Моніторинг обстановки здійснюється за допомогою квадрокоптерів із залученням квадроцикла.

Українські синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки майже в усіх областях у найближчі дні.

“21-24 серпня в Україні (крім Закарпатської, Дніпропетровської, Запорізької, 21-22 серпня і Сумської та Чернігівської, 23-24 серпня і Львівської та Івано-Франківської областей) надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, йдеться у повідомленні.

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