В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки – на Миколаївщині горить Андріївській ліс (фото, відео)

В Україні 21-24 серпня оголосили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У Миколаївській області 21 серпня загорілось Андріївське лісове урочище.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Укргідрометцентр та МВС України.

Станом на 15:00 орієнтовна площа горіння становить 20 га. До ліквідації від ДСНС наразі задіяно 85 вогнеборців, 14 одиниць техніки.

Також до гасіння пожежі задіяні лісники. Моніторинг обстановки здійснюється за допомогою квадрокоптерів із залученням квадроцикла.

Українські синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки майже в усіх областях у найближчі дні.

“21-24 серпня в Україні (крім Закарпатської, Дніпропетровської, Запорізької, 21-22 серпня і Сумської та Чернігівської, 23-24 серпня і Львівської та Івано-Франківської областей) надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, йдеться у повідомленні.

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