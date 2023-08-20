Внаслідок вибуху у приміщенні МВС біля Києва загинули 4 людини

Внаслідок вибуху у приміщенні МВС біля Києва 19 серпня загинули чотири працівника ДНДКЦ.

Про це повідомила речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова, передає НСН з посиланням на Суспільне.

Як повідомлялось, у суботу вдень у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району на Київщині сталася пожежа у складському приміщенні, там пролунала серія вибухів.

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежа сталася на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (ДНДКЦ) МВС у складському приміщенні.

“Однозначно – не приліт. Наразі пожежу локалізовано. Понад 20 рятувальників та 5 одиниць техніки гарнізонів Київської області та м. Києва задіяні до гасіння вогню”, зазначив Клименко.

Причиною вибухів стала експертиза вибухонебезпечних предметів працівників ДНДКЦ, де відбулася детонація, додав голова МВС Клименко.

Місцеві повідомляли, що чули приблизно 20 вибухів.

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