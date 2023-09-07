Рішення військових комісій про обмежену придатність до служби перевірять правоохоронці і МОЗ

Міністерство охорони здоров’я спільно з правоохоронцями перевірять видані після початку повномасштабної війни рішення військово-лікарських комісій про обмежену придатність до військової служби.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко журналістам, передає НСН з посиланням на Інтерфакс-Україна.

«Спільно з правоохоронними органами працюємо над тим, щоб перевірити певні категорії людей, яким було надано статус обмежено придатних. Уже відкрито велику кількість кримінальних справ», сказав він.

Ляшко додав, що перевірять ті ВЛК, де були виявлені проблеми, а також медзаклади, в яких ухвалили високий відсоток рішень про непридатність. Зараз міністерство розробляє алгоритм.

При цьому Ляшко наголосив, що нещодавно затверджені зміни критеріїв придатності до військової служби призведуть до того, що «людина була непридатна, а стала придатна».

«Усі зміни стосуються категорії «непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний», наголосив міністр.

Водночас він не назвав термінів перегляду рішень ВЛК.

Нагадуємо, Рада національної безпеки та оборони 30 серпня вирішила провести комплексну перевірку обґрунтованості рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені від 24 лютого 2022 року та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями.

Правоохоронці мають зайнятися всіма випадками, коли йдеться про безпідставні та незаконні рішення. За результатами перевірки будуть зроблені висновки щодо людей, які на основі сфальшованих рішень виїхали за кордон під час повномасштабної агресії рф.

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