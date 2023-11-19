Чому рф не виводить ракетоносії у море – у ВМС пояснили причини

Зранку 19 листопада росія не виводить ракетоносії у море. У Військово-морських силах України пояснили причини.

Російський флот 19 листопада не вивів в Азовське та Чорне моря свої кораблі, зокрема, і ракетоносії через негоду

Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Військово-морські сили у своїх соцмережах повідомили, що росія сьогодні не вивела у Чорне та Азовське моря жодного військового корабля. Тобто у морях немає носіїв “Калібрів”.

Українські військові зазначають, що у морі спостерігається штормова погода, яка знижує активність флоту та авіації. Хочу окупанти продовжують її використовувати.

“Застосування самих систем озброєння неможливе. Там, корвети досить стійкі до подібних погодних умов, але системи озброєння розраховані на трошки інші умови використання”, пояснив Плетенчук.

Варто зазначити, що росія використовує Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Наразі Азовське море повністю знаходиться під контролем рф.

Домінування росії у Чорному морі вдалося зменшити після звільнення острова Зміїний. Після виходу Москви з “зернової угоди” цивільне судноплавство знову опинилися під загрозою. Проте за останні місяці російську блокаду Чорного моря вдається проривати. Цивільні судна з українським зерном почали виходити з портів Одеської області.

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