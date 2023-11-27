РФ посилює мережу шпигунів в Україні – Данілов пояснив, яка їх мета

Росія активізувала свою мережу шпигунів в Україні. Головна мета загарбників — посіяти розбрат між політичним і військовим керівництвом нашої держави та розпалити антиурядові настрої серед громадян.

Як передає НСН, про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів в інтерв’ю The Times.

Росія посилює свою мережу шпигунів в Україні

“Мета російських агентів — вбити клин між політичним і військовим керівництвом України, а також розпалити антиурядові настрої серед населення”, пояснив голова РНБО.

Данілов зазначив, що Росія витягнути максимум з так званої напруги між Президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

Секретар РНБО також наголосив, що Росія намагається “поширити дезінформацію та пропаганду, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні”.

Втім, Данілов запевнив, що Служба безпеки України в курсі цієї ситуації і працює над нею.

Коментар СБУ

Пізніше в СБУ прокоментували заяву Данілова, пише РБК-Україна.

У Службі безпеки України пояснили, що слова секретаря РНБО Олексія Данілова про нібито шпигунів РФ у СБУ неправильно інтерпретували. Насправді ж, це не відповідає дійсності, а наші спецслужби регулярно нейтралізують будь-які спроби ворога використати ворожу агентуру.

“Протидія спробам ворожих спецслужб налагодити свої агентурні мережі та дестабілізувати ситуацію в Україні є одним із ключових напрямків діяльності СБУ. Ми фіксуємо такі прояви та системно й ефективно нейтралізуємо діяльність тих, хто має намір шкодити державній безпеці”, заявили в СБУ.

У відомстві нагадали, що протягом 2022-2023 років Служба безпеки викрила понад 2 тисячі зрадників і встановила понад 300 агентів іноземних спецслужб.

“Серед викритих у тому числі – народні депутати Віктор Медведчук, Андрій Деркач, Олександр Пономарьов, Олександр Дубінський, екс-очільник Головного управління СБУ в Криму Олег Кулініч та інші”, зазначили в СБУ.

Такі результати, зокрема, стали наслідком того, що СБУ посилила напрям контррозвідувальної діяльності, змінила кадрові підходи до своєї роботи та пройшла шлях внутрішнього очищення, акцентували в спецслужбі.

“Служба безпеки України нейтралізує будь-які спроби російських ФСБ та ГРУ використовувати свій агентурний потенціал в умовах війни, і робить усе можливе, щоб ворожі мережі були повністю викорінені”, підсумували в пресслужбі в коментарі виданню.

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