Рейтинг армій світу: Україна піднялася з 22 на 15 місце у списку найсильніших армій світу за версією міжнародної організації Global Firepower. Загалом у ньому представлено 145 країн, інформує НСН.

Станом на 2023 рік Індекс сили (PowerIndex) України складає 0,2516 (оцінка 0,0000 вважається «ідеальною»).

«Оскільки Україна продовжує захищатися від росії, вона збільшила свій індекс GFP за поточний рік внаслідок її реакції, фінансової та матеріальної підтримки з боку Заходу та запровадження нових ключових категорій, які покращують її місце у списку. 2023 рік стане критичним у напрямку кривавого російсько-українського конфлікту», прокоментували в організації.

При формуванні рейтингу експерти використали понад 60 окремих факторів для визначення оцінки кожної країни з огляду на:

кількість військових підрозділів;

фінансовий стан;

матеріально-технічні можливості;

географію та інші аспекти.

Армія країна-агресора росії не змінила свою позицію і знаходиться на другому місці.

Але, як зазначили в організації, війна проти України продемонструвала ключові обмеження військового потенціалу країни:

«Незважаючи на її кількісну та матеріальну перевагу над сусідньою Україною, це пролило світло на рівень її готовності, керівництва, навчання та постачання».

Рейтинг армій світу, ТОП-20:

США.

Росія.

Китай.

Індія.

Велика Британія.

Північна Корея.

Пакистан.

Японія.

Франція.

Італія.

Туреччина.

Бразилія.

Індонезія.

Єгипет.

Україна.

Австралія.

Іран.

Ізраїль.

В’єтнам.

Польща.

Зазначимо, що торік армія України піднялася на дві позиції і посідала 22 місце, а у 2020 році армія Україна перебувала на 27-й позиції.

У свіжому рейтингу на останньому місці опинилися армії Молдови, Беніна та Бутану.

Армія Лукашенка опинилася на 60 місці.

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